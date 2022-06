VIDEO: SHEIN niega acusaciones de explotación laboral por mensajes de auxilio en etiquetas de ropa

Por medio de la plataforma de TikTok, usuarios compartieron una serie de fotografías y videos en los que se pueden observar mensajes inquietantes escritos sobre las etiquetas y los empaques que maneja la marca. Este ha sido un tema discutido y difundido ampliamente en redes sociales.

Estos mensajes contienen frases como “Ayúdame por favor”, “Ayuda”, “Tengo dolor de muelas”, “SOS”, “Socorro”. Redes ha supuesto que los mensajes fueron escritos por trabajadores de la empresa.

Fue por esta esta situación fue que los internautas hicieron el recordatorio que SHEIN es una de las marcas categorizadas como "fast fashion", conocidas por explotar laboralmente a sus empleados, emplear infantes, y dar condiciones laborales inaceptables a sus trabajadores.

Recientemente se han publicado varios videos en TikTok que contienen información engañosa y falsa sobre SHEIN. Queremos dejar muy claro que nos tomamos muy en serio los asuntos relacionados con la cadena de suministro. Nuestro Código de Conducta es estricto y prohíbe a los proveedores el uso de trabajo infantil, forzado o explotación laboral, y no toleramos su incumplimiento. No toleramos ningún tipo de comportamiento que no respete lo ético y lo ilícito", publicó la compañía de la red social china.