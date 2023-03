VIDEO: Mamá de Mississippi mata a tiros a su esposo durante transmisión en vivo de Facebook

MISSISSIPPI.- Una mujer fue acusada de asesinato después de que supuestamente disparó a su esposo luego de una discusión, que se desarrolló entre sus amigos y familiares en Facebook Live.

Kadejah Michelle Brown, de 28 años, de Columbus, y su esposo, Jerry Brown, fueron capturados peleando durante el video, que se transmitió en vivo el sábado, según dijo la policía.

El alguacil del condado de Lowndes, Eddie Hawkins, le dijo a WCBI que la pareja había estado discutiendo la mayor parte de la noche y que Jerry estaba tratando de salir del apartamento para calmar la situación.

"¿Cuál es la conversación que quieres tener?" Kadejah le pregunta repetidamente mientras se prepara para irse. ¡No me toques! Dile a tu hija que me quite las manos de encima”, dice mientras se acerca un teléfono a la oreja mientras se escucha a otra mujer, aparentemente la madre de Kadejah, en la misma habitación.