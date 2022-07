VIDEO: Madre del asesino de la masacre de Uvalde responde con gritos a familia de una de las víctimas

La madre del tirador de la escuela primaria Robb, Salvador Ramos, arremetió contra los familiares afligidos de uno de los niños asesinados en la masacre, diciéndoles: "no tenían derecho a juzgar a mi hijo". Esto después de la confrontaron en Uvalde, Texas, según muestra un video.

No tienes derecho a juzgar a mi hijo. ¡No, no lo tienes! No, no lo tienes. Que Dios los perdone a todos”, grita la madre del asesino, Adriana Martínez, después de ser perseguida por la familia de Amerie Jo Garza, una de los 19 niños asesinados por Ramos, informó Telemundo .

La familia de Garza y la madre del asesino se cruzaron el martes por la noche después de una reunión de estudiantes en el pequeño pueblo, informó el medio.

El video

En el video, un equipo de noticias de Telemundo sigue a Martínez cuando una camioneta se detiene al costado de la carretera. Los familiares de Garza salen y siguen a Martínez mientras camina junto a la carretera, según cuenta el NY Post.

Eres la última persona en juzgarme”, dice Martínez mientras llama al 911.

Pero la abuela de Garza, Dana Mendiola, insiste en que Martínez comparte la responsabilidad del tiroteo masivo.

Ella no es inocente. Ella lo crió así. Ella sabía cómo era él. Ella sabía que él tenía armas. Ella no es inocente”, le dice Mendiola al medio.

Mendiola y otra mujer siguen a Martínez y se produce una pelea a gritos.

“¿Por qué no llamaste al 911?”, dice el pariente de la víctima.

“No lo sabía”, responde Martínez, antes de que finalmente parezca quebrarse.

“¡Sé que mi hijo fue un cobarde! ¿No crees que no lo sé? ¡Lo sé! ¿No crees que llevo todo eso conmigo? No creas que no lo sé. Lo sé”, continúa Martínez.

La policía interviene

La policía llegó poco después y colocó a Martínez en una patrulla a pedido de ella. Los oficiales también le pidieron a la familia de Garza que no interactuara con Martínez.

Dios los bendiga”, dijo Martínez en español, mientras subía a la patrulla.

Ramos había estado viviendo con sus abuelos durante dos o tres meses antes del tiroteo, dijo previamente el abuelo de Ramos a The Post.

Ramos era conocido por ser solitario, tener problemas de asistencia a la escuela y tirar gatos muertos en casa. También se había ganado el apodo de "tirador de la escuela" por parte de sus compañeros de clase, antes del tiroteo del 24 de mayo en la escuela primaria.

