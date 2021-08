VIDEO: Joven queda paralizada luego de tomar una bebida en un club nocturno en Inglaterra

LONDRES.-Una madre dijo que se siente "absolutamente destruida" después de ver a su hija incapaz de hablar o caminar y con los ojos en blanco luego de haber tomado una bebida en club nocturno de la ciudad de Essex, reporta el portal Sky News.

Millie Taplin, de 18 años, fue llevada al hospital el sábado por la noche después de que se sintiera mal tras beber un trago en un antro.

Su madre, Claire, de 48 años, publicó unas imágenes angustiosas de su hija en el hospital como advertencia para otras personas.

Millie, que se recupera después de pasar la noche en el hospital, dijo: "Había un tipo con un grupo de personas que conocía, no puedo estar segura de que fuera él, pero [la bebida que me dio] fue la única otra bebida que tomé".

Todos nos llevábamos bastante bien. Tomé un par de sorbos de la bebida y me dirigí a la zona de fumadores".

"Regresé y sentí que había bebido demasiado, y luego salí y me comencé a sentir mal".

Los médicos sospechan que la bebida que le dieron había sido mezclada con dos drogas, una para paralizarla y otra para dejarla inconsciente.

Minutos después de tomar solo un par de sorbos del cóctel de vodka y limonada, Millie se sintió enferma.

Sabía que no estaba borracha, pero no se sentía bien y les dijo a sus amigos: "Me han drogado".

Pronto, no pudo hablar y perdió el control de sus manos y piernas. Sus amigas llamaron a su hermana y juntas la llevaron al hospital.

La madre se apresuró a estar al lado de su hija.

Cuando llegó, vio a su hija luciendo "absolutamente horrible" y "poseída", según una entrevista que Claire ofreció a The Mirror.

Millie se retorcía en la cama de hospital, los ojos estaban desorbitados, la mandíbula apretada y las manos dobladas "como garras".

"Lo que me destruyó fue que sabía todo lo que estaba pasando, pero estaba congelada. Cuando hice contacto con ella, pude ver que estaba allí, estaba tratando de hacer contacto visual conmigo pero no podía hablar", dijo Claire.

Un portavoz de la policía de Essex dijo que estaban investigando el caso.

"Estamos investigando después de que recibimos un informe de una mujer que tomaba un trago en un club nocturno en Southend. Se informa que una mujer de 18 años se había enfermado frente a un lugar en Warrior Square", señalaron.

"El informe nos fue entregado a las 3.30 am del domingo 1 de agosto. La mujer fue llevada al hospital para su evaluación".

"No se han realizado arrestos y nuestras investigaciones continúan".