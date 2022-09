VIDEO: Joven de 22 años es asesinado a tiros por policías de Colorado; presentaba crisis paranoica y llamó a la policía para que lo protegieran de los "cambia-pieles"

Los videos recientemente publicados capturan el angustioso momento en que un hombre armado de Colorado de 22 años fue asesinado a tiros por la policía después de que chocó su automóvil y parecía estar en medio de un colapso paranoico.

Christian Glass, un ciudadano de los EU, el Reino Unido y Nueva Zelanda, llamó al 911 para pedir ayuda después de que se estrelló contra una zanja en el pequeño pueblo montañoso de Silver Plume a última hora del 10 de junio, y le dijo a la policía que estaba “aterrorizado”.

“Estoy atrapado en un lugar peligroso y me matarán”, le dijo al despachador, diciendo que estaba convencido de que lo seguían figuras sombrías.

“Voy a tener que matar a algunos cambia-pieles”, dijo, refiriéndose a las brujas cambiaformas de la leyenda navajo.

Si salgo del auto podría estar en peligro… Es tan aterrador. Estoy tan asustado. Te amo por estar conmigo”, le dijo a quien respondió.

Luego, Glass también confesó tener armas en el auto para ayudarse a defenderse de sus supuestos opresores, pero prometió que “no era peligroso”, menciona el NYP.

Tengo dos cuchillos, un martillo y un mazo de goma… Pero no soy peligroso, mantendré mis manos completamente visibles”, le dijo al quien hablaba, ofreciéndose a tirarlas una vez que llegaran los oficiales.

Paranoia

El despachador dijo que Glass “sonaba muy paranoico” y un ayudante del alguacil del condado de Clear Creek, quien fue uno de los primeros en responder, le preguntó con calma: “¿Necesitas atención médica, hermano?”.

“No, amigo, no te vamos a disparar”, se escucha que un oficial le dice a Glass, quien quitó las llaves del encendido, pero dijo que estaba demasiado aterrorizado para salir de la camioneta.

“Señor, estoy aterrorizado… Estoy tan asustado”, responde Glass con calma a través de una rendija en la ventana del conductor, y se ofrece a tirar sus armas y también a seguir a los oficiales a su comisaría para garantizar su seguridad.

Pero mientras Glass sostiene sus manos sobre el tablero, uno de los oficiales saca un arma después de ver un cuchillo, y grita: “Sal del maldito auto ahora”.

El intercambio pareció aumentar la paranoia de Glass, quien le preguntó al oficial: "¿Por qué le tienes miedo a un cuchillo si quieres conversar?".

Luego, Glass hizo con sus manos una forma de corazón a la llegada de más oficiales, probablemente agradeciendo que acudieran a auxiliarlo de lo que tanto lo horrorizaba.

No era peligroso

Durante el enfrentamiento, un sargento de la Policía Estatal de Colorado enfatizó en mensajes de radio que no había razón para dañar el auto y abrirlo, ya que no se habían cometido delitos y el joven no parecía “suicida, homicida o un gran peligro”.

Sin embargo, cinco minutos después, los oficiales se movieron para abrir la puerta de su automóvil y sacar a Glass del vehículo, lo que provocó que el joven de 22 años tomara uno de los cuchillos.

Las autoridades finalmente rompieron la ventana alrededor de 15 minutos después, gritando órdenes de “soltar el cuchillo”. Glass gritó repetidamente de terror, girando la cabeza para mirar a los oficiales que rodeaban su vehículo.

Continuó gritando horrorizado mientras los oficiales le disparan "beanbags", y uno de los oficiales grita que alguien haga algo para calmarlo, sugiriendo usar un taser.

Ráfaga de disparos y mucho terror

Luego, uno de los oficiales descarga una ráfaga de disparos mientras Glass sostiene el cuchillo, al mismo tiempo en que otro oficial se acerca a su ventana.

Una autopsia mostró que Glass “murió como resultado de múltiples heridas de bala”, incluidas cinco en el torso. “La forma de muerte, en mi opinión, es homicidio”, escribió el patólogo.

La madre de Glass, Sally Glass, dijo que su hijo estaba "petrificado" y "paralizado" por el miedo la noche en que lo mataron.

Tengo un agujero en mi corazón, y estará allí hasta el día de mi muerte”, dijo.

Confió en que sus asesinos lo protegerían de las sombras

El abogado de la familia, Siddhartha Rathod, de Rathod Mohamedbhi, con sede en Denver, dijo que Glass estaba claramente en crisis.

Christian estaba experimentando una crisis y llamó al 911 para pedir ayuda”, dijo Rathod, “y sin embargo, estos oficiales rompieron la ventana de Christian, le dispararon seis veces con balas de frijoles, lo electrocutaron varias veces con dos Taser y luego le dispararon cinco veces”.

Estaba “totalmente contenido en su vehículo y no representaba una amenaza”, insistió la declaración, diciendo que “no había cometido ningún delito, no representaba una amenaza para sí mismo ni para los demás y no había razón para continuar el contacto”.

“Estos oficiales tomaron un alma gentil y pacífica y la extinguieron simplemente porque era 'hora de pasar la noche'”, dijo el bufete de abogados.

Tenía drogas recetadas en su sistema

La autopsia dijo que Glass tenía THC, el principal compuesto psicoactivo de la marihuana, en su sistema y una concentración de alcohol en sangre de 0,01%. También tenía anfetamina, que Rathod dijo que probablemente se deba a una receta para el TDAH.

Aún así, el psicólogo Dr. Max Wachtel le dijo a 9News que "me sonaba como un trastorno delirante o un delirio que es parte de un trastorno psicótico".

Esa no es la forma de manejarlo, ya sean drogas o algo orgánico, como una esquizofrenia o un trastorno delirante: atacar a la persona con dureza y agresividad sólo empeorará la situación”, dijo Wachtel. “Las mejores prácticas de la industria en la aplicación de la ley, recomendamos que los oficiales simplemente abandonen la escena. Aléjate de este escenario”, dijo Watchtel.

Constante uso de la fuerza

Ed Obayashi, un ayudante del alguacil que es el entrenador principal para el uso de la fuerza en California, también le dijo al medio que a los oficiales se les enseña a "alejarse de este [tipo de] escenario".

“Una vez que decidieron forzar la entrada, romper una ventana, era predecible que este evento probablemente se desarrollaría de la manera en que lo hizo”, dijo. “Lo hemos visto una y otra vez”.

Seth Stoughton, destacado experto en uso de la fuerza, cuestionó por qué los oficiales no aceptaron la oferta de Glass, hecha en su llamada inicial al 911, así como durante la confrontación, de tirar las armas.

Los oficiales tienen muchas oportunidades de maniobrar y ponerse en una posición que no sea riesgosa”, dijo el expolicía, quien tampoco vio nada en los videos que pudiera haber hecho que los oficiales rompieran la ventana. "No me queda claro por qué debió haber llegado tan lejos”, dijo.

La Oficina de Investigaciones de Colorado se encarga de los tiroteos policiales, pero la familia quiere que los fiscales presenten cargos penales, dijo Rathod.

Heidi McCollum, fiscal de distrito del Quinto Distrito Judicial, que incluye el condado de Clear Creek, emitió un comunicado el martes diciendo que su oficina está investigando el caso junto con la Oficina de Investigaciones de Colorado. Su oficina planea eventualmente emitir un informe sobre el tiroteo o presentar el caso a un gran jurado, que decidiría si se deben emitir acusaciones, dijo McCollum.

El siguiente video muestra contenido que puede resultar muy fuerte para personas sensibles; en caso de ser susceptible a este tipo de contenido, por favor ansténgase de verlo.

