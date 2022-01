VIDEO: Intentan robar una joyería pero el dueño saca una pistola y se dan a la fuga

CALIFORNIA.-A través de redes sociales se viralizó este video captado por una cámara de seguridad el pasado 21 de enero, en el que podemos ver como un grupo de individuos intenta robar una joyería en la ciudad de San Bruno, California.

El robo de estos hombres con pasamontañas se ve interferido por el dueño del establecimiento, quien luego de que el primer asaltante entrara rápidamente y destruyera una de las vitrinas con una palanca, se lanzó sobre él.

Este ladrón pensó en atacar al dueño con el arma blanca que tenía en las manos, pero el hombre sacó una pistola y sin pensarlo, el ladrón huyó de la joyería junto con sus demás compañeros que todavía no habían entrado al lugar.

No estoy buscando ser un héroe o un ‘macho man’… Sucedió muy rápido y no tenía otra opción”, declaró el dueño Usman Bhatti a la cadena Fox KTVU.

Cuenta con la licencia para portar armas

Cabe mencionar que Bhatti cuenta con la licencia para portar armas de fuego, y solicitó a los legisladores la elaboración de una ley que proteja a los dueños de negocios como el suyo.

También comentó que no culpa a la policía, pues es consciente que los elementos de seguridad no pueden estar en todas partes, además de que no podrían actuar lo suficientemente rápido para atender este tipo de crímenes.

De acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento de Policía de San Bruno, el intento de robo fue llevado a cabo por cinco jóvenes que no parecían tener más de 20 años de edad. Asimismo, reportaron que el incidente se saldó sin ningún herido.