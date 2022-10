VIDEO: Hombre suspende su boda al enterarse que su pareja tenía cuatro hijos

NIGERIA.- En redes sociales se viralizó un video de TikTok en el que presuntamente un hombre decide interrumpir su boda en Nigeria luego de enterarse que su futura novia era madre de cuatro hijos.

En la grabación se mira al novio vestido con un traje negro y sumamente molesto al darse cuenta de la verdad, mientras que la novia, vestida con un vestido blanco, se encuentra de rodillas llorando y suplicándole que la perdone.

En el video también se observa a los invitados intentando ayudar a la novia a ponerse de pie y diciéndole que deje de llorar.

De acuerdo con diversos medios, el novio desconocía que su pareja tenía cuatro hijos, y justo cuando intercambiaban votos matrimoniales ella decidió decirle la verdad.

¡Cuatro años y ella recién me lo dice! Ella me acaba de decir que tiene cuatro hijos. ¡Ella recién me lo está diciendo!”, dice el novio en la grabación.