[VIDEO] Mujer le pide matrimonio a su novio y la atacan en redes sociales: "No tienes respeto por ti misma"

Una mujer estaba emocionada de compartir el video de su propuesta en TikTok... hasta que los "Haters" de internet la destrozaron por su acto de amor.

Sukhmin Garcha, de 27 años, renunció a los prejuicios y cambió el guión de la tradición cuando le pidió a su novio, Shiraz Brar, de 27 años, que se casara con ella.

La futura novia estaba emocionada de compartir el video del momento especial en línea y anunciar la noticia de su compromiso, pero no estaba preparada para la reacción sexista y conservadora que se desarrolló.

Siempre estuve abierta a proponer. Estaba bastante nerviosa al principio. Quería encontrar el momento adecuado para hacerlo”, dijo Garcha a Caters News Agency.

Te puede interesar: VIDEO: Captan a cabra negra caminando como persona... ¿Black Phillip?

Todos infelices menos los novios

Ella dijo que su novio tenía "la sonrisa más grande en su rostro" y que sus amigos y familiares estaban felices y la apoyaron en su decisión de proponerle matrimonio, pero las otras mujeres de internet no se unieron, extrañamente, a la emoción.

“Recibí muchos comentarios negativos [en TikTok]”, relató. "Muchos de ellos fueron 'Preferiría morir' o 'Ella no tiene respeto por sí misma', 'Él no parece feliz' y la lista continúa".

“Gran parte del odio provino de las mujeres, lo cual fue muy sorprendente. Fue interesante ver cómo los hombres apoyaban a las mujeres que proponían matrimonio”, dijo.

A pesar de los juicios de los extraños, Garcha alienta a otras mujeres a arrodillarse si se sienten listas para llevar su relación al siguiente nivel.

Honestamente, yo diría simplemente ¡hazlo! Si ambos están en el mismo nivel de inversión en la relación, es una obviedad”, dijo.

Roles de género obsoletos

“El hecho de que no mucha gente lo haya hecho no significa que esté mal. Estos son sólo roles de género obsoletos hechos por la sociedad”, explicó Garcha. “Somos la nueva generación y definitivamente podemos construir una nueva sociedad donde los roles de género no existan”.

Luego de que el video se volviera viral, Garcha se tomó un momento para explicar que la pareja ya había decidido comprometerse con Brar habiendo planeado su propuesta hace meses, pero que ella “sólo quería hacer un lindo gesto”.

A Brar le encantó el gesto y comentó que tiene a la "mujer más increíble de todas". “Consíganse una mujer fuerte que sepa romper barreras”, respondió al video.

No todo era odio

Si bien muchas mujeres se tomaron el tiempo para expresar su odio por la inversión de roles, otras compartieron su apoyo. Muchos hombres dijeron que les encantaría que les propusieran matrimonio.

En nuestra sociedad siempre queremos la igualdad, pero por el sesgo cultural siempre hay resistencia”, dijo Garcha. “Realmente creo que debemos romper estas normas y vivir la vida en todo su potencial. En un mundo donde hay tanta negatividad, deberíamos optar por difundir la bondad y el amor”.

A continuación, el video del romántico y especial momento de esta pareja de enamorados que celebrará su matrimonio.

Te puede interesar: Niño de 5 años afirma ser mujer fallecida en incendio: "Reencarné en un niño y puedo probarlo"