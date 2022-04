VIDEO FUERTE: Surge video donde soldados ucranianos habrían matado a soldado ruso cautivo

RUSIA.-Ha surgido un video donde aparentemente se ve a las fuerzas ucranianas disparando y matando a un soldado ruso que había sido capturado.

la grabación fue filmada en una carretera al oeste de la capital ucraniana, Kiev, donde las fuerzas rusas se han estado retirando, según reporta BBC.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo el jueves que estaba al tanto del video y que "definitivamente sería investigado".

¿Qué se ve en el video?

El video muestra a cuatro personas con uniforme militar en el suelo y una de ellas tiene los brazos atados a la espalda.

Tres no se mueven, pero uno parece seguir vivo y jadeando aunque gravemente herido. Un hombre fuera de plano dice "[improperio] déjalo" y otro responde "no quiero [improperio] dejarlo". Luego, un soldado (cuyo rostro no se ve en el video) le dispara varias veces hasta que deja de moverse.

Luego, el video se desplaza para mostrar a otros soldados reaccionando.

Todos los cuerpos en el suelo visten uniforme militar y hay charcos de sangre.

Solo puedes ver la cara de una de estas personas, las otras tres están boca abajo en el camino.

¿Sabemos que las imágenes son reales?

La ubicación de las imágenes se ha relacionado con una carretera a poco más de cinco millas de Bucha, donde Rusia ha sido acusada de cometer crímenes de guerra contra civiles.

La ubicación se verificó haciendo coincidir un árbol distintivo que se ve en el video y otras marcas visuales.

Google Street View muestra el mismo árbol en una carretera en las afueras de la ciudad de Dmytrivka, al oeste de Kiev.

El primer registro conocido del video apareció en línea el 30 de marzo. El Ministerio de Defensa de Ucrania informó que sus fuerzas habían tendido una emboscada a las tropas rusas en el área en ese momento.

Una agencia de noticias ucraniana publicó un video adicional relacionado con esta emboscada en la misma fecha que mostraba a algunas de las mismas tropas que se ven en el video con los soldados muertos.

El mismo vehículo, que se muestra a continuación, también se puede ver en ambos videos.

Se le preguntó al ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, sobre el incidente en una conferencia de prensa de la OTAN el jueves.

Dijo que no había visto el video pero que estaba al tanto. Agregó: "El ejército ucraniano observa las reglas de la guerra. Puede haber incidentes aislados de violaciones de estas reglas y definitivamente serán investigados".