VIDEO: El berrinche del príncipe Louis durante el Jubileo de Platino de la reina Isabel II y la razón de su comportamiento

El internet ha estado plagado de videos del príncipe Louis haciendo berrinche en las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

El más pequeño de la familia de los Cambridge se robó la atención de los titulares por sus berrinches durante el desfile y el concierto en honor a la reina.

Ahora, un miembro de la realeza, Mike Tindall, esposo de Zara Tindall (prima del príncipe William) ha explicado cuál fue la razón para que el príncipe se comportara de esa manera.

El principal factor que desató el comportamiento del pequeño principito fue que, según contaron en una charla para el podcast "The Good, The Bad and The Rugby", que el niño había consumido una gran cantidad de azúcar antes del evento, lo cual no le permitió guardar compostura.

Louis, solo quería divertirse. Y mis dos siempre son traviesos, por lo que tratamos de mantener el control. Hubo muchos de dulces en la parte de atrás, así que hubo un verdadero subidón de azúcar".

No es fácil ser un niño royal y querer divertirse

Además, Tindall mencionó que siempre ha sido complicado para los niños y niñas de la realeza mantenerse con un buen comportamiento durante los eventos oficiales, ya que saben que todo el mundo los está viendo y, muchas veces, no suelen llegar a comprender a su corta edad la importancia de lo que sucede.

En un momento, el primo de William intentó entretener al pequeño y tranquilizarlo, pero el travieso príncipe no hizo caso y continuó realizando travesuras y haciendo gestos.

