Video: Talentosa maquilladora se transforma en la Reina Isabel II para celebrar sus 70 años de servicio

Gracias al poder del maquillaje y a la observación minuciosa a la reina Isabel II, Lucia Pittalis se transformó en la monarca. Esto como celebración del Jubileo de Platino por sus 70 años de servicio en el reinado.

La joven italiana asegura que haberse transformado en la monarca fue algo totalmente de su agrado, ya que menciona que Isabel II es una mujer fuerte que ha gobernado con gran sentido de responsabilidad, con alegrías y penas, durante décadas.

Me encantan los coloridos trajes de la Reina y me divierto mucho interpretándola. La he admirado durante años y creo que esta es una forma de homenajearle. La gente me dijo que el parecido era asombroso ¡Incluso me animaron a salir a la calle para ver cómo reaccionaba la gente!", explicó.