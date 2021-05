VIDEO: Cargador de celular explota y daña ojo de joven

LONDRES.-Una joven resultó herida luego de que un cargador para celular explotó y le acabó golpeando el ojo. Según reportes quedó parcialmente ciega por un tiempo.

De acuerdo a la agencia de noticias DPA, Esther Modede, de 19 años, de Birmingham (West Mids), estaba intentando conectar su teléfono.

La estudiante de Derecho detalla que el cargador estaba ya dañado, pero que aún así lo utilizaba.

Fue en entonces que el cable comenzó a arder y a salirle humo, y una chispa le pegó en el ojo izquierdo.

Por fortuna nada pasó a mayores para la joven, su ojo fue atendido por un doctor y le colocaron un parche el cual luego le fue retirado.

6 tips de seguridad para uso de cargadores

Evita los cargadores genéricos.

Te preguntarás por qué siempre se recomienda no usar cargadores que no sean oficiales. Esto es por una simple razón: para proteger tu celular de las variaciones de energía durante la carga, ya que algunos cargadores genéricos están fabricados con los estándares mínimos de calidad y no garantizan tu seguridad, ni la de tu equipo.

Carga tu celular sin funda.

Se recomienda quitar la funda de tu celular para reducir el calor que emite la carga de la batería y evitar el sobrecalentamiento de la misma. En general se sugiere evitar cualquier accesorio que esté sobre tu equipo.

¡Desconecta el cargador!

Tu teléfono está diseñado para detener la carga cuando la batería esté al 100%, de cualquier manera, puede ocurrir un accidente si el cargador se sobrecalienta o si está sobre una superficie inflamable, además de que si se sobrecarga la batería podría dañarse, desconéctalo, cuídate y cuida al planeta no gastando energía.

¡Revisa daños!

Si tu cargador se daña y aún así lo utilizas podría ocurrir un accidente. En cuanto te des cuenta que se rompe o alguno de sus componentes no está en óptimas condiciones cámbialo por uno nuevo y evita cualquier contratiempo.

Considera que no todas las aplicaciones que te recomiendan son buenas.

Las apps que “cuidan tu batería” usualmente dañan la duración de la misma ya que se ejecutan en segundo plano y cierran forzosamente las otras apps que no tengas en uso; a la larga será un factor que afectará el rendimiento de tu celular.

Un power pack salvará la vida de tu celular.

Si quieres mantener la vida de batería de tu celular se recomienda adquirir un regulador de voltaje, con este accesorio evitarás cortocircuitos, sobrecargas, sobrecorriente y otros riesgos que podrían dañar tu móvil.