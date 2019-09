¿Qué pasa si dejas el cargador conectado a la corriente eléctrica sin cargar tu celular?

Detrás de los cargadores para el celular existen muchos mitos e información falsa, la gente cree que es malo dejar toda la noche cargando nuestro teléfono, aunque hoy en día esto no es así debido a que los cargadores detectan cuando el teléfono se ha cargado por completo, por lo que no siguen estresando la batería del teléfono como muchos piensan o dicen.

Por otro lado hay otro mito que también es muy común y tiene que ver con el cargador de nuestro teléfono. Y es que para mucha gente, dejar el cargador enchufado a la corriente y sin cargar es malo por dos cosas; la primera es porque gasta mucha energía, y la segunda es porque se descompone.

Afortunadamente podemos decirte que tenemos la respuesta a estas dos preguntas, así que no te preocupes, pues tu cargador no se descompone y tampoco gasta una cantidad enorme de batería, indica Unocero.

Si bien es cierto que un cargador enchufado a la corriente consume energía, esta es tan poca que no le genera un problema de sobrecalentamiento que pueda afectar su funcionamiento de forma prematura, y tampoco esto va a generar un gasto excesivo, pues afortunadamente los cargadores que tenemos hoy en día son capaces de detectar cuando deben cargar un dispositivo, y cuando no, por eso el consumo de energía no es el mismo en cuanto les desenchufamos el teléfono pero dejamos el cargador conectado.

¿Cuánto dinero consume un cargador enchufado a la corriente eléctrica?

En este caso vamos a hablar del consumo que hace el cargador cuando está enchufado pero no está cargando un dispositivo, pues en el caso contrario dependerá del tipo de potencia (W) que requiera tu equipo.

Normalmente la cantidad de energía que usa un cargador cuando no está cargando un teléfono es inferior a los 0.2W por hora, pero para fines prácticos podemos decir que la medida máxima será esta, pues ningún cargador de teléfono consumirá más de esta cantidad.

Si consideramos que en México el precio de la luz que pagan la mayoría de los mexicanos es de $ 0.793 por cada 75 Kwh, entonces debemos hacer un pequeño ejercicio matemático para deducir cuánto dinero nos cuesta tener el cargador enchufado todo el tiempo.

1 hora con el cargador conectado = 0.0002 Kwh

La realidad es que el consumo es tan pequeño que tendrían que pasar más años de los que podría aguantar tu cargador para que si quieran tenga un consumo de 75Kwh, y por ende para que se te cobre menos de un peso por ello.

En definitiva dejar el cargador enchufado a la corriente no genera ningún problema en el cargador ni hace que la tarifa de luz sea mayor.