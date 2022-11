Una "tragedia total": dos adultos y tres niños son encontrados muertos dentro de una casa en Phoenix

PHOENIX, Arizona.- La mañana de este miércoles fue encontrada sin vida una familia de cinco personas al interior de una casa al norte de la ciudad de Phoenix, confirmó la policía. Sus muertes son investigadas como homicidios.

Los cuerpos de bomberos y policía de Phoenix se presentaron en un domicilio cerca de la 7ª Avenida y Northern debido a un reporte sobre una "situación peligrosa" y una posible persona que no respondía justo después de las 8:00 horas del 16 de noviembre.

Los bomberos dicen que los elementos se percataron de la presencia de gas, lo que hizo un poco complicado investigar inmediatamente la escena e ingresar a la casa. "Sin embargo, los equipos de Southwest Gas determinaron que no había lecturas de gas natural fuera de la casa desde el medidor hasta la calle a través de la actividad de inspección", dijo la compañía.

Encontraron muerta a la familia dentro de la casa

Una vez que las cuadrillas lograron entrar, encontraron a dos adultos y tres niños muertos con signos evidentes de trauma, explica la sargento de la policía de Phoenix Melissa Soliz, agregando que no se cree que haya un sospechoso suelto. No está claro qué llevó al asesinato de esta familia, cuyos nombres no fueron revelados.

Esta escena es una tragedia completa detrás de nosotros. No sólo es devastador para los primeros intervinientes que tuvieron que responder y ser testigos de lo que hay dentro, sino que este barrio está muy unido", comentó Soliz, citada por medios locales.

Se reporta que estos hechos continúan bajo investigación, y según Soliz, "los detectives se van a tomar su tiempo y se van a asegurar de que esta investigación sea examinada a fondo"

Además de las autoridades y cuerpos de emergencia, a la escena han llegado amigos y familiares evidentemente angustiados y atónitos, al igual que toda la comunidad. "Bueno, escuché el rumor", dijo Arlene Lotstein, una vecina. "Estoy temblando en este momento".