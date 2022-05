Un atleta muere y 5 más son hospitalizados al finalizar el Medio Maratón de Brooklyn

NUEVA YORK.- El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que hoy un hombre de 30 años falleció tras desplomarse cerca de la línea de la meta en el Medio Maratón de Brooklyn, mientras que otras cinco personas sufrieron lesiones y tuvieron que se hospitalizadas.

De acuerdo a El Diario, los corredores lesionados fueron trasladados al Coney Island Hospital después de la carrera de 13.1 millas (21 kilómetros). El otro atleta falleció en el mismo hospital.

Ola de calor en Nueva York



Los organizadores del maratón identificaron que varios participantes estaban sufriendo malestares debido a la ola de calor que se vive hoy en la ciudad. Sin embargo, según señala The New York Times, no está claro si el aumento de la temperatura fue la causa de la tragedia de hoy.



Al inicio de la carrera, 7 de la mañana, el termómetro marcaba 15,5 grados y unas horas mas tarde, cuando el Departamento de Bomberos informó de la muerte, el mercurio subía hasta los 21,1 grados. Se espera que la temperatura de hoy suba más de los 30 grados.

Este hombre fue el segundo corredor en morir en esa misma carrera desde 2014, informó Daily News. Al parecer sufrió un paro cardíaco alrededor de las 9 de la mañana al terminar la prueba, en la que participaron 22 mil atletas.