Últimas palabras que un niño de 10 años dejó en video a su madre: "Nos gritabas, insultabas y pegabas"

PERÚ.- Recientemente, a través de redes sociales, se ha viralizado el caso de un niño peruano de unos 10 años, quien presuntamente decidió poner fin a su vida y que antes grabó un video relatando el maltrato psicológico y físico que su madre lo hacía sufrir.

El niño murió debido a una asfixia provocada por ahorcamiento, de acuerdo con varios medios locales.

Cuando la progenitora regresó ese día del trabajo, encontró a su hijo sin vida al interior de su casa localizada en Ucayali en la República del Perú.

El video grabado por el pequeño, es un mensaje dirigido a su madre, donde entre lágrimas, explica los diversos maltratos de los que fue víctima.

Siempre todo, todo renegabas, nos gritabas, nos insultabas, nos pegabas. Siempre yo decía algo, todo te molestaba, decías ¿por qué he tenido hijos? ¿por qué no se largan? Se mueren. Quisiera salir corriendo de la casa, pero no, no fuiste así mamá”, dijo.