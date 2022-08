Muere Diego Bertie al caer del piso 14 de un edificio

PERÚ.- Este 5 de agosto se dio la lamentable noticia de que Diego Bertie se cayó del piso 14 de un edificio Miraflores en la madrugada así lo dio a conocer Mario Casaretto, Comandante de Bomberos.

Fue el portero del condominio quien se encargó de llamar para pedir ayuda y de inmediato los paramédicos y bomberos llegaron al lugar para auxiliar al artista, que fue encontrado con fracturas en pierna y espalda.

Por supuesto el actor fue trasladado al hospital pero tiempo después el director de Comunicaciones de Hospital Casimiro Ulloa confirmó que Diego Bertie habría perdido la vida a las 4:28 de la mañana, América TV reveló que pronto se dará un comunicado para dar a conocer detalles de su muerte.

En el hospital también asistieron equipo de la Policía Nacional para realizar una entrevista con los doctores, con el propósito de conocer más detalles y seguir con la investigación del trágico accidente.

Según el portal de Infobae la comisaría de Miraflores y peritos de criminalística se encuentran en el edificio donde perdió la vida el actor, para poder examinar cada detalle del lugar.

Manager del actor no lo puede creer

El manager oficial de Diego Bertie es Carlos Sanchez, quien se ha manifestado

sorprendido ante la noticia, América TV se encargó de contactarlo y comentó que estaba en camino al hospital para reunirse con los familiares del artista.



“El director del hospital ya confirmó su muerte. Estoy en shock total porque Diego es un alma noble, linda, hermosa, un artista A1. Me ha tocado compartir un tiempo hermoso con él, que es su regreso a la música. Estoy en shock, no sé que más decir. Quiero hablar con su familia, no me contesta nadie el teléfono”, comentó el manager.