Twitter suspende cuentas de periodistas que escriben sobre Elon Musk

WASHINGTON.- Durante la mañana de este jueves, múltiples periodistas denunciaron la suspensión de sus cuentas de Twitter y la eliminación de publicaciones en las que se referían al nuevo dueño de la plataforma, Elon Musk.

Los periodistas afectados trabajan para medios como The Washington Post, CNN o Voice of America. Sin embargo, la cuenta que resaltó entre la multitud due la del reportero Ryan Mac, de The New York Times, pues se encargaba de monitorear lo vuelos del jet privado de Musk.

Por su parte, el empresario había comentado que no tenía la intención de suspender dicha cuenta por su "compromiso con la libertad de expresión", pero no duraría mucho ya que justo el día de ayer cambiaron las reglas de Twitter y prohibió compartir información sobre la ubicación en tiempo real de personas.

Musk compró Twitter por 44 mil millones de dólares

Hasta el momento, Twitter no publicado ningún comunicado sobre las polémicas suspensiones de los periodistas. No obstante, Ella Irwin, jefa de Confianza y Seguridad en la compañía, declaró a The Verge que cualquier cuenta que no respete las reglas de privacidad y ponga a otras personas en riesgo será suspendida.

La noche de este jueves, el propio Elon Musk compartió un mensaje en Twitter respecto a los ataques por supuestamente haber borrado cuentas de periodistas que criticaban su trabajo.

Criticarme todo el día no supone ningún problema, pero compartir mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia sí".

Desde que Musk compró la plataforma social a finales de octubre, Twitter ha sufrido repentinos y constantes cambios, en especial respecto a la verficación de cuentas. Asimismo, también hubo muchas decisiones que generaron bastante polémica, como reactivar la cuenta del expresidente Donald Trump.

