NUEVA YORK.- Huelga en The New York Times, más de mil empleados demandan mejores salarios.

Los trabajadores del periódico The New York Times iniciaron huelga desde la medianoche tras no alcanzar un acuerdo para aumentar los salarios, informó su sindicato.

Periodistas y otros trabajadores del famoso periódico se declararon en huelga durante 24 horas.

El NewsGuild de Nueva York, sindicato que representa a los trabajadores en huelga, había manifestado que uno de los principales puntos de fricción era la negativa de la dirección a aumentar los salarios en consonancia con la alta inflación.

Más de mil 100 trabajadores del New York Times están oficialmente en huelga, la primera de esta magnitud en la empresa en cuatro décadas”, difundió el sindicato que representa a los trabajadores.

Daniella Rhoades Ha, portavoz de The New York Times, dijo a los medios estadunidenses en un comunicado que las negociaciones no se habían roto y expresó su "decepción" ante este medida ya que ambas partes no están aún en "un callejón sin salida”.

Con información de AP y Milenio.