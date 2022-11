Hombre armado intenta entra a The New York Times

Nueva York.- Se informó que un hombre intentó este jueves ingresar al edificio de The New York Times en Manhattan, quien portaba un cuchillo y entró exigiendo hablar con "la sección de política", según lo que anunció el New York Post la policía.

Este hombre se presentó con “un cuchillo en una mano y un animal de peluche en la otra” ingresó a la sede del tabloide en la Octava Avenida de Manhattan, y también señaló a un portavoz de la policía de Nueva York.

Según la policía, este hombre también se encontraba cargando con un hacha.

A pesar de todo esto, no hubo ninguna “pelea”, ya que el hombre no puso resistencia y entregó el cuchillo a la seguridad del edificio.

Tras este momento, al hombre se le llevó a un hospital para que fuera evaluado y hasta el momento es lo único que se sabe al respecto.

Te puede interesar: Google deberá pagar 392mdd por violar privacidad de los usuarios