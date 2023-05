Turista británico muere al ser alcanzado por un rayo mientras hacía paddle surf en una playa de Grecia

GRECIA.- Un joven turista británico murió después de ser alcanzado por un rayo mientras practicaba paddle surf en una playa en Grecia.

La tragedia ocurrió este lunes cuando el hombre estaba en el área de Agia Agathi de Rodas mientras su novia lo filmaba desde la playa, informó el medio Mirror.

Los servicios de emergencia corrieron a la escena y el hombre fue llevado a la orilla, donde los rescatistas trataron frenéticamente de salvar su vida.

Un testigo, que trató de salvar al británico, dijo a un periódico local que "tan pronto como me acerqué a él, vi que estaba boca abajo en el agua y su cara estaba magullada… Inmediatamente supe que cada segundo era crucial y comencé a llevarlo a la orilla".

Rodiaki informa que otros turistas habían instado al hombre a salir del agua, pero se metió en dificultades alrededor de las 13:30 horas, hora local (11:30 am BST).

Me preocupaba que me pasara lo mismo, ya que todavía estaba lloviendo, pero no me detuve", dijo el testigo. "Los rescatistas llegaron poco después y realizaron todos los procedimientos de reanimación para mantenerlo con vida. Desafortunadamente, descubrí un poco más tarde que no lo logró".