Madre está siendo deportada y debe elegir entre dejar a su hija enferma con rara condición genética en Australia o llevarla a casa para morir

AUSTRALIA.- Una madre que se enfrenta a una cruel deportación de Australia, también se está enfrentando a una decisión imposible sobre si dejar o no a su hija discapacitada.

Kamisha Gobdurdhun se mudó a Australia en 2008 desde la nación insular de Mauricio, en el este de África, y su hija Sabiana nació un año después.

La niña de 13 años nació con una rara condición genética llamada síndrome de Wolf-Hirschhorn, que causa un retraso severo en el desarrollo, y hasta ahora sólo puede hablar unas 15 palabras, informa 9NEWS.

Kamisha se mudó a Australia con una visa de estudiante hace 15 años y cuando su renovación fue rechazada en 2018, se le otorgó una intervención ministerial, con una visa de tratamiento médico que expiró el mes pasado.

La ciudadana de Mauricio, sin saberlo, perdió su oportunidad de transferirse a una visa permanente, antes de que su hija se convirtiera en ciudadana australiana.

Ahora está buscando otra visa, pero teme que no se le otorgue y que pueda ser deportada el próximo mes.

La madre soltera ahora enfrenta la posibilidad de tener que dejar a su hija discapacitada en Australia para que pueda continuar recibiendo la atención médica que necesita, o llevarla de regreso a Mauricio, lo que arriesgaría la vida de la niña de 13 años.

Sé la diferencia entre el tratamiento médico aquí y lo que podemos obtener en casa. Honestamente, si me dices que lleve a Sabiana a casa, sería como si alguien me dijera OK, tómala y déjala morir… y no puedo hacer eso", dijo Kamisha a 9News.