Identifican a bebé de 3 meses encontrada muerta y abandonada en zona boscosa de Nueva York

NUEVA YORK.- La niña de 3 meses del Bronx cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en una zona boscosa cerca del Yankee Stadium ha sido identificada por la policía, mientras los investigadores interrogaban a sus padres en relación con su muerte, dijeron el lunes las autoridades y fuentes policiales.

El cuerpo de Genevieve Comager fue descubierto alrededor de las 20:25 horas del domingo en West 161st Street y la autopista Major Deegan, dijeron los policías.

La bebé, que vivía en un refugio cercano con su familia, fue declarada muerta en la escena por los trabajadores de EMS, informaron las autoridades.

Si bien la policía todavía está investigando qué llevó a la muerte de Genevieve, las circunstancias parecen sospechosas, dijeron fuentes policiales.

Esto es horrible", dijo Gil Vélez, residente del vecindario desde hace mucho tiempo, al NY Post el lunes. "Me duele que alguien pueda arrojar a una niña que tiene tres meses, que no ha desarrollado completamente su vida, que no ha contribuido a la sociedad", dijo Vélez, de 63 años. "Me siento devastado. Nadie quiere que un niño o niña sea arrojado a los lobos porque eso es lo que sucedió. Nosotros en la comunidad estamos de luto por esa niña".