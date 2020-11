Trump se declara ganador sobre Biden y denuncia fraude electoral

ESTADOS UNIDOS.- “Este es un fraude al público estadounidense, esto es una vergüenza para nuestro País, nos estábamos preparando para ganar estas elecciones”, declaró esta madrugada el presidente Donald Trump.

En un mensaje a su equipo y al pueblo norteamericano se declaró ganador de la elección.

“Ganamos esta elección, así que nuestro objetivo ahora es garantizar la integridad por el bien de esta nación, este es un momento muy importante, este es un gran fraude en nuestra nación”, reclamó.

El mandatario manifestó que quieren que la ley se utilice de manera adecuada.

“Entonces iremos a la Corte Suprema de Estados Unidos, queremos que todas las votaciones se detengan, no queremos que encuentren boletas a las cuatro de la mañana y las agreguen a la lista. ¿Bueno? Es un momento muy triste. Para mí este es un momento muy triste y lo ganaremos. Y en lo que a mí respecta, ya lo ganamos”, reiteró.

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

Quiero decir, literalmente estábamos listos para salir y celebrar algo que era tan hermoso, tan bueno. Tal voto, tal éxito para los ciudadanos de este país han salido en cifras récord”, dijo.

Este es un récord, agregó, nunca ha habido nada parecido para apoyar nuestro increíble movimiento. Ganamos estados que no se esperaba que ganáramos. Florida, no sólo lo ganamos… lo ganamos por mucho.

“Ganamos el gran estado de Ohio. Ganamos Texas, ganamos Texas. Ganamos Texas. Ganamos Texas por 700 mil votos y ni siquiera lo incluyen en las tabulaciones.

Trump se declara ganador con millones de votos sin contar y denuncia fraude sin que haya pruebas https://t.co/A3mgMJvvG3 — BBC News Mundo (@bbcmundo) November 4, 2020

También está claro que hemos ganado Georgia, hemos subido un 2.5% o 117 mil votos con solo un 7% restante. Nunca nos van a detener, no pueden detenernos, del mismo modo claramente hemos ganado Carolina del Norte., donde estamos un 1.4%, tenemos 77 mil votos y solo queda aproximadamente un 5%, No pueden pararnos”, añadió.

En su discurso también se refirió a Arizona, manifestando que ciertamente hubo muchos votos que pudieron obtener pero que ahora están entrando en lo que llama territorio Trump, por lo que esa tendencia podría anularse.

Arizona

“Ese fue solo un estado en el que si lo hubiéramos obtenido, habría sido bueno. Arizona, pero existe una posibilidad, tal vez incluso una buena posibilidad.

“De hecho, desde que vi que originalmente se ha cambiado y los números han bajado sustancialmente solo en una pequeña cantidad de votos, así que obviamente queremos que eso se mantenga en juego, pero lo más importante es que estamos ganando Pennsylvania por una enorme cantidad de votos”, añadió.

El presidente estadounidense agregó: “¿Porque sabes lo que paso? Sabían que no podían ganar, así que dijeron: "Vayamos a la corte". ¿Y predije esto, Newt? ¿He dicho esto? He estado diciendo esto desde el día en que supe que iban a enviar decenas de millones de boletas, dijeron exactamente, porque o iban a ganar o si no ganaban, nos llevarían a los tribunales”.

Y continuó “Entonces Florida fue una tremenda victoria. 377 mil votos; Texas, como dijimos; Ohio, piensa en esto, Ohio es un estado tremendo, un gran estado. Amo a Ohio. Ganamos un 8.1%, 460,000… piensa en esto. Casi 500 mil”, reiteró.