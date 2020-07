Trump minimiza pandemia por Covid-19 en EU, mientras nuevos casos se cuentan por miles

ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump volvió a minimizar el impacto de Covid-19 en Estados Unidos, el país del mundo con más contagios y muertes por la enfermedad, mientras en estados como California y Florida la lucha por frenar el ascenso de los casos positivos es cada vez más dura.

En una entrevista con el canal Fox News transmitida este domingo, Trump pidió a los medios que se fijen más en la situación de Covid-19 en México y menos en la de este país, e insistió en que el tiempo le dará la razón y la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus "desaparecerá".

¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México", añadió.