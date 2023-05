Trump asegura que EU pondrá fin a ciudadanía automática de hijos de indocumentados si gana la presidencia

MIAMI, Florida.- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que si gana las elecciones de 2024, en su primer día de mandato dictará un decreto para que los hijos de inmigrantes indocumentados no reciban la ciudadanía automática, además de poner fin a las “turistas de nacimiento”.

Como parte de mi plan para asegurar la frontera, en el primer día de mi nuevo mandato, firmaré una orden ejecutiva dejando en claro a las agencias federales que, según la interpretación correcta de la ley, los futuros hijos de inmigrantes ilegales no recibirán la ciudadanía estadounidense automáticamente", dijo a través de un video grabado en su casa de Palm Beach, Florida.

Con esto, las agencias federales tendrían que exigir que al menos uno de los dos padres sea ciudadano estadounidense o residente legal permanente, para que sus hijos nacidos en Estados Unidos reciban automáticamente la ciudadanía estadounidense.

¿Qué pasará con quienes no cumplan con los requisitos?

Respecto a los hijos de quienes no cumplan con los requisitos, no solo se les negará la ciudadanía automática, sino que no se les podrá dar "pasaportes, números de Seguro Social ni ser elegibles para ciertos beneficios de asistencia social financiados por los contribuyentes".

Con esto, Trump, uno de los hasta ahora seis candidatos a participar en las primarias para elegir al candidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024, se propone acabar con "un incentivo importante para la inmigración ilegal".

"Disuadirá a más inmigrantes de venir y alentará a muchos de los extranjeros que Joe Biden (actual presidente de EU) ha dejado entrar ilegalmente a nuestro país para que regresen a sus países de origen", declaró.