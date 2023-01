Tres personas resultan heridas durante tiroteo en escuela de IOWA

DES MOINES, IOWA.- Tres personas fueron lesionadas la tarde de este lunes en un tiroteo registrado en una escuela de Des Moines, ubicada en las afueras del centro de la ciudad.

Entre las personas heridas se encuentran un alumno y un profesor en estado crítico, ambos fueron trasladados a hospitales del estado para su atención médica, el tercer lesionado fue reportado como estale, según indicó la oficina de policía de Des Moines.

El tiroteo ocurrió en un programa educativo llamado Starts Right Here que está afiliado al distrito escolar de Des Moines. El programa, que ayuda a jóvenes en riesgo, fue fundado por Will Holmes, un rapero cuyo nombre artístico es Will Keeps.

Los equipos de emergencia fueron llamados al parque empresarial justo antes de la 1 pm La policía dijo que dos personas fueron detenidas.