TOKIO, Japón.- Este miércoles Tokio registró 3 mil 177 nuevos contagios de Covid-19, un nuevo récord de casos de la enfermedad mientras se llevan a cabo los Juegos Olímpicos.

Según los expertos este nuevo brote está impulsado por la variante Delta, además de que no se han presentado indicios de que los participantes de los Juegos hayan transmitido el virus a la población.

Sin embargo y pese a que las cifras registradas son mucho más bajas que las reportadas en otras naciones, el país asiático teme que los nuevos casos de coronavirus superen la capacidad actual de los hospitales, además de que las campañas de vacunación empezaron con mucho retraso.

Tokio registra 3 mil 177 contagios de Covid-19 mientras transcurren los Juegos Olímpicos. Foto: EFE

TOKIO EN CUARTO ESTADO DE EMERGENCIA

Desde el inicio de la pandemia, Tokio ha confirmado 206 mil 745 casos de Covid-19, y desde el pasado 12 de julio rige el cuarto estado de emergencia.

Tan solo el martes (ayer) en todo el país se reportaron 7 mil 630 casos, sumando un total de 882 mil 823.

JUEGOS OLÍMPICOS NO TENDRÍAN RELACIÓN CON CASOS DE COVID

Por su parte, Taro Kono, ministro de vacunas, comentó a The Associated Press que hasta el momento no existen indicios de que los participantes de los Juegos Olímpicos transmitieran el virus entre la ciudadanía.

No creo que haya habido casos relacionados con los Juegos Olímpicos. Así que eso no nos preocupa”, aclaró.

Yuriko Koike, gobernadora de Tokio, pidió a los jóvenes cooperar con autoridades sanitarias, vacunándose y respetando las medidas de prevención para ayudar a disminuir los contagios de coronavirus.

LA MAYORÍA DE NUEVOS CONTAGIOS SON DE JÓVENES

La gobernadora indicó que debido a que la mayoría de personas adultas ya se encontraban completamente vacunadas, los nuevos casos se estaban dando en la población joven, ya que la mayoría de ellos aún no están inmunizados.

“Por favor asegúrense de evitar las salidas que no sean esenciales y cumplan las medidas básicas contra los contagios. Me gustaría que los jóvenes se vacunen”, dijo Koike.

Actualmente el 25.5% de japoneses ya cuenta con su esquema de vacunación completo, mientras que el porcentaje de adultos mayores que ya se encuentran completamente vacunados es de 68.2%, unos 36 millones de personas.