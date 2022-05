UVALDE, Texas.- Samuel Salinas, de 10 años de edad, y sobreviviente del tiroteo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, contó al medio estadounidense ABC News cómo ocurrió el ataque contra él y sus compañeros el pasado martes 24 de mayo.

Había sangre en el pasillo y los niños estaban cubiertos, dijo el menor durante una entrevista transmitida este viernes en "Good Morning America".

[El tirador] entró y dijo: 'Van a morir todos', y comenzó a disparar", recordó Samuel Salinas.

Estudiantes asesinados estaban próximos a graduarse

Samuel era alumno del cuarto grado y estaba en la clase de la profesora Irma García, quien murió en el ataque.

El jueves (ayer) tanto él como varios de sus compañeros se graduarían, pero la ceremonia fue cancelada tras la masacre del martes que dejó 19 estudiantes y dos profesoras sin vida, así como 17 heridos, entre ellos tres policías.

“Era un día normal”

Salinas, quien perdió a su madre en 2019 luego de un accidente automovilístico, comentó que el día del tiroteo, su tía lo dejó en la escuela como todas las mañanas.

“Era un día normal hasta que mi maestro dijo que estábamos en un encierro severo… y luego hubo disparos en las ventanas”, contó.

El estudiante contó que un hombre armado (Salvador Ramos) entró en su salón de clases, cerró la puerta y les dijo: “Todos van a morir” y comenzó a disparar.

“Le disparó al maestro y luego le disparó a los niños”, dijo Salinas, recordando los gritos y gritos de los estudiantes a su alrededor.

“Todos van a morir”: Sobreviviente del tiroteo en Uvalde narra cómo ocurrió la masacre. Foto: EFE

Salinas fingió estar muerto para poder sobrevivir

Salinas narró que durante el ataque tuvo que fingir que estaba muerto para poder sobrevivir.

"Creo que me estaba apuntando a mí”, dijo, pero debido a que había una silla entre él y Ramos, la bala pegó sobre la silla, pero terminó alojada en su pierna. Después fingió estar muerto, declaró.

"Me hice el muerto para que no me disparara", agregó, señalando que muchos otros niños hicieron lo mismo.

Cuerpos de sus compañeros y maestros quedaron en el piso

Salinas detalló que durante el ataque comenzó a sonora un teléfono celular y cuando una niña intentó silenciarlo se escucharon más disparos.

Tras enfrentarse al pistolero, la policía liberó a los menores que estaban en el salón de clases. Al salir del aula, Salinas dijo que vio los cuerpos de su maestra y otros estudiantes en el suelo.

"Había sangre en el suelo. Y había niños [...] llenos de sangre", recordó.

“Todos van a morir”: Sobreviviente del tiroteo en Uvalde narra cómo ocurrió la masacre. Foto: EFE

Tras tiroteo tengo pesadillas del tirador

Samuel confesó que, tras lo ocurrido, tiene pesadillas con el tirador y de que le disparan.

Al ser cuestionado sobre cómo se sentía al ser uno de los sobrevivientes de un tiroteo escolar, Salinas dijo que la idea de pasar a quinto año era simplemente abrumadora.

"Cada vez que hay un encierro, estaré realmente asustado", dijo mientras luchaba por contener las lágrimas.

Sobre reencontrarse con sus compañeros que también sobrevivieron al tiroteo, el menor dijo: "No estoy deseando que llegue. Me quedaré en casa y descansaré".

“Me alegra que estén vivos”, puntualizó Samuel respecto a sus compañeros de escuela.