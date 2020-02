Tiroteo en Berlín deja 1 muerto y 4 heridos

BERLÍN.- Una persona murió y otras 4 resultaron heridas en un tiroteo el viernes por la noche frente a un lugar del evento en Berlín, dijeron el sábado las autoridades alemanas.

Una portavoz de los fiscales de Berlín dijo que una o más personas abrieron fuego fuera del Tempodrom, ubicado cerca de Potsdamer Platz en el centro de la ciudad, antes de huir de la escena.

Un hombre de 42 años fue asesinado, dijo la portavoz Mona Lorenz a The Associated Press. Otros cuatro resultaron heridos, algunos de gravedad. Lorenz no pudo confirmar si las heridas resultaron de disparos.

Los investigadores aún no tienen ninguna indicación sobre lo que motivó el tiroteo, pero no parece estar relacionado con el terrorismo, dijo Lorenz.

El incidente tuvo lugar en una plaza frente al Tempodrom mientras se organizaba una noche de comedia turca.

