Tirador de Walmart en Virginia había comprado el arma ese mismo día

Washington.- Este viernes se dio a conocer que el autor del tiroteo en un supermercado Walmart, en Estados Unidos, el pasado martes, había comprado el arma ese mismo día, arma con la que atacó y fueron seis personas las que resultaron sin vida.

De lo que se encontró también fue una nota en la que se quejaba de sus compañeros y decía lo siguiente:

"Siento haberte fallado, Dios. Esto no ha sido tu culpa, sino la mía. Estaba acosado por idiotas con poca inteligencia y falta de visión. (...) Yo he sido igual de culpable y he fallado a mi equipo y a todo el que me ha querido convenciéndolos de que era normal", dijo en ese mensaje encontrado en su móvil.