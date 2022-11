Tiroteo en Virginia: Gerente de Walmart fue quien abrió fuego en la sala de descanso, dejando 6 muertos

CHESAPEAKE, Virginia.- Un gerente de Walmart abrió fuego contra sus compañeros de trabajo que reunidos en la sala de descanso de una sucursal de Virginia, dijo un testigo este miércoles. Seis personas murieron en el segundo tiroteo masivo de alto perfil del país en pocos días.

El tirador, que aparentemente se suicidó, estaba muerto cuando la policía lo encontró, dijo el jefe de policía de Chesapeake, Mark G. Solesky. No hubo un motivo claro para el tiroteo, que también dejó a cuatro personas en el hospital.

La tienda estaba ocupada justo antes del ataque el martes por la noche con personas abasteciéndose antes del feriado de Acción de Gracias, dijo un comprador a un canal de televisión local.

La empleada Briana Tyler dijo que los trabajadores se habían reunido en la sala de descanso de la tienda como solían hacer antes de sus turnos.

Miré hacia arriba y mi gerente abrió la puerta y abrió fuego”, dijo a Good Morning America de ABC, y agregó que “varias personas” cayeron al suelo. “Él no dijo una palabra, no dijo nada en absoluto”, dijo.

Te puede interesar: Se registra tiroteo en Walmart de Virginia, EU; varias personas perdieron la vida

Empleado de Walmart

Solesky confirmó que el tirador, que usó una pistola, era efectivamente un empleado de Walmart, pero no dio su nombre porque su familia no ha sido notificada. No pudo confirmar si las víctimas eran todos empleados.

Estoy devastado por el acto de violencia sin sentido que tuvo lugar anoche en nuestra ciudad”, dijo el alcalde Rick W. West en un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de la ciudad el miércoles. “Chesapeake es una comunidad muy unida y todos estamos conmocionados por esta noticia”.

Tiroteos

Una base de datos de The Associated Press, USA Today y Northeastern University, que rastrea cada asesinato en masa en Estados Unidos desde 2006, muestra que este año ha sido especialmente malo. Estados Unidos ha tenido 40 asesinatos en masa en lo que va del año, segundo después de los 45 que ocurrieron durante todo 2019. La base de datos define un asesinato en masa como al menos cuatro personas muertas, sin incluir al asesino.

El ataque en Walmart se produjo tres días después de que una persona abriera fuego en un club nocturno gay en Colorado, matando a cinco personas e hiriendo a 17. A principios de año, el país se vio sacudido por la muerte de 21 cuando un hombre armado irrumpió en una escuela primaria en Uvalde, Texas.

El tiroteo del martes también trajo recuerdos de otro en un Walmart en 2019, donde un hombre armado que, según la policía, estaba apuntando a mexicanos abrió fuego en una tienda en El Paso, Texas, matando a 22 personas.

Había compradores dentro

Una llamada al 911 sobre el tiroteo en Chesapeake, que es la segunda ciudad más grande de Virginia y se encuentra junto a las comunidades costeras de Norfolk y Virginia Beach, llegó justo después de las 22:00 horas. La tienda estaba abierta en ese momento, pero Solesky no sabía cuántos compradores estaban adentro o si el pistolero estaba trabajando.

Cuando se le preguntó si había un guardia de seguridad presente, el jefe de policía dijo que no sabía.

Walmart tuiteó el miércoles temprano que estaba "conmocionado por este trágico evento".

Te puede interesar: Tiroteo en Walmart de Virginia: Siguen aumentando los ataques en los supermercados: Esto es lo que sabemos sobre este tipo de agresores