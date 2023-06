TikToker que documentó su lucha contra la anorexia muere después de dar mensaje alarmante a sus seguidores: "Estoy asustada"

Una mujer que documentó su desgarradora lucha contra la anorexia ha muerto trágicamente.

Amy Ellis de Broughton, Flintshire, creció más de 140 mil seguidores en TikTok, donde compartió su dura experiencia con esta enfermedad.

La mujer de 43 años se unió a la plataforma en un intento por recaudar 200 mil libras esterlinas (4 millones 397 mil 900 pesos mexicanos) para tratamiento médico especializado después de afirmar que nunca recibió la ayuda adecuada para la enfermedad en el NHS, informa Mirror.

El lunes 22 de mayo, una actualización publicada en la cuenta de TikTok de Amy, @savingamycymru, decía:

Amy ha tomado sus alas de mariposa y ha volado a su próxima vida. Amy nos enseñó mucho. Gracias por toda su ayuda y apoyo, significó mucho para ella, ya que hizo lo que pudo para obtener la ayuda especializada que estaba pidiendo".

Había dejado un mensaje diciendo “tengo miedo”

La trágica noticia de su muerte se produjo justo un día después de que publicara un video en su cuenta diciendo que se sentía mal y diciendo a los seguidores que estaba "asustada", informa Wales Online.

La extrabajadora de caridad y artista, que tuvo problemas alimenticios desde la infancia, dijo que sus síntomas eran regularmente malinterpretados por los médicos como depresión o un "estilo de vida". Aunque le ofrecieron apoyo comunitario de salud mental, dijo que no se dirigía a los trastornos alimentarios.

En un momento dado, Amy describió una prueba "indigna" en la que fue seccionada en una unidad que no se especializaba en su condición. Allí dijo que la dejaron durante horas en su propio desorden mientras esperaba que cambiaran su inodoro.

Después de seguir un plan de alimentación prescrito, también detalló un momento agonizante cuando desarrolló el síndrome de realimentación, una afección dolorosa y potencialmente mortal que se desencadena cuando la comida se reintroduce repentinamente después de un período de inanición.

En ese momento, un portavoz de la Junta de Salud de la Universidad Betsi Cadwaladr dijo que su servicio especializado en trastornos alimenticios para adultos "proporciona intervenciones y tratamientos altamente especializados para trastornos alimentarios moderados a severos" y que cada paciente "recibe una evaluación multidisciplinaria integral y un plan de tratamiento basado en su presentación y dificultades únicas".

Temía que la anorexia la matara

Sin embargo, Amy dijo que llegó a un punto en el que temía que la anorexia la matara si no recibía tratamiento especializado, que no está disponible en el NHS. La causa de la muerte de Amy aún no ha sido confirmada.

Hablando en julio de 2022, Amy dijo:

Quiero mejorar [en la clínica especializada] y luego seguir ayudando a otras personas. Quiero que SavingAmyCymru se convierta en una organización benéfica. Sé que puedo llegar a muchas más personas que organizaciones benéficas de trastornos alimentarios para ayudar a las personas porque ya lo estoy haciendo a través de mi TikTok, pero ayudar a otras personas tiene que comenzar conmigo. Tengo que recaudar este dinero y mejorar. No puedo ayudar a otros desde la tumba".

Una página de GoFundMe creada para ayudar a Amy a recaudar fondos para el tratamiento especializado recaudó más de 12 mil libras (263 mil 874 pesos mexicanos).

Momentos antes de su muerte

Antes de morir, Amy compartió un video desde su cama diciéndole a sus seguidores que no se había sentido bien. Ella describió ser incapaz de ponerse de pie y que "seguía pensando en lo peor".

Tengo miedo, no sé qué está pasando. ¿Qué tengo?". Aunque los fanáticos enviaron palabras de aliento y la instaron a visitar un hospital, su familia confirmó más tarde su fallecimiento en un video en su cuenta.

En respuesta, miles de simpatizantes compartieron sus condolencias y le agradecieron por crear conciencia sobre la anorexia.

