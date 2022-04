Texas declarará una "invasión" si aumentan los migrantes; Fuerzas Armadas vigilan la frontera

Texas.- Greg Abbott, el gobernador del Estado de Texas, amenaza que es probable la declaración de “invasión” ante el aumento en el número de migrantes.

El periódico estadounidense The New York Times reportó que el gobernador Abbott está decidiendo si invocar la declaración de “invasión”, que significaría la posibilidad de apoderarse de una fuerza de autoridad mucho más amplia e implantarla en la frontera.

The New York Times indicó que Abbot es capaz de llevar a cabo esta acción. Defensores dentro y también fuera de su administración declaran que esta acción conllevaría a un asunto oficial que cumpliría una cláusula escrita en la Constitución estadounidense. La cláusula expresa que los estados del país no pueden participar en una guerra, no obstante, esto es posible si se declaran “invadidos”.

"Los principales abogados de Abbott y del fiscal general de Texas, Ken Paxton, se reunieron este mes para debatir la medida, que pondría al estado en un choque frontal con el gobierno federal al permitir que la policía estatal arreste y deporte a los inmigrantes, según a dos personas familiarizadas con las discusiones. Abbott dice que sigue abierto al enfoque, pero ha expresado su preocupación por las consecuencias no deseadas" informó The New York Times.

Abbott ya coordinó y movilizó a miles de tropas de la Guardia Nacional estadounidense para vigilar los puestos fronterizos, asimismo, dio indicaciones para inspeccionar la seguridad de los camiones provenientes de México. Esto ha tenido como consecuencia la interrupción del comercio internacional.

A esto se le añade la supervisión de la construcción de nuevas vallas fronterizas, de hasta 20 millas; la reutilización de prisiones estatales especialmente pensadas para retener a los migrantes acusados de allanamiento, la inversión de cantidades de dinero en las ciudades fronterizas con el propósito de hacer cumplir la ley, y el pago de autobuses para transportar a los migrantes desde Texas a Washington, DC.



Te puede interesar: Hablan AMLO y Biden de desarrollo del Sur de México, frontera Norte, cadenas de suministro y Cumbre de las Américas