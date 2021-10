Texas: Buscan intensamente a niño de 3 años que desapareció mientras jugaba con su mascota

TEXAS.-En una intensa búsqueda de un niño de 3 años está su madre, quien dijo que el menor desapareció mientras jugaba con su mascota frente a su casa.

Por favor, ayúdenme a encontrar a mi niño, estoy desesperada", dijo la mamá de Christopher Ramírez.

La desaparición de Ramírez ocurrió este miércoles, y las autoridades ya han implementado un fuerte dispositivo para buscarlo.

El alguacil del condado de Grimes, Don Sowell, dijo que sigue siendo un esfuerzo de rescate.

El jueves, su madre le suplicó al público que la ayudara a encontrarlo y lo llevaran a casa. Señaló que cree que alguien tiene a su hijo. Pero es algo de lo que Sowell declaró que no tienen datos.

"Tenía emociones aceleradas y se sentía así, pero no tenemos hechos, ni pistas, ni evidencia de que eso sea cierto", comentó Sowell el jueves.

Tim Miller, fundador y director de Texas EquuSearch, agregó que no tienen evidencia de juego sucio en la desaparición de Christopher, pero se aferran a la esperanza de encontrarlo.

"Sabemos dónde no está. Esperamos recuperarlo", dijo Miller. "El único hecho es que está desaparecido. Realmente no sabemos qué pasó. Hay mucha especulación. No tenemos nada. Estaremos aquí hasta que lo encontremos o hasta que nos quedemos sin todos los recursos posibles".

Esperan encontrarlo con vida

Durante la búsqueda, las autoridades dijeron que registraron tres cuerpos de agua y drenaron un estanque que era una preocupación y descubrieron que no estaba allí.

"No está en el lago. Esas son buenas noticias", indicó Sowell. "Esto sigue siendo un rescate. No es una recuperación. Todavía estamos buscando a ese joven".

Según los agentes, la familia había regresado de hacer las compras el miércoles al área en FM-1774 cerca de Foxfire Road en el condado de Grimes, justo después de los terrenos del festival Renaissance cuando se vio a Ramírez jugando con un perro de la familia.

Se cree que siguió a la mascota al bosque alrededor de las 2 de la tarde el miércoles.