Tanzania: Manada de monos irrumpe en su hogar y se lleva a su bebé; un mono lo mata

África del Este.- En una aldea de Tanzania, un mono mató a un bebé de un mes después haber irrumpido en la casa de su familia y llevárselo.



Luhaiba Said estaba siendo amamantado por su madre Shayima en Mwamgongo, al oeste de Tanzania.



Una manada de monos invadió la propiedad y agarró al niño.



Te puede interesar: Etiopía: Monos hambrientos atacan a niños tras la sequía y la crisis alimentaria



El niño fue ubicado, pero no pudo ser rescatado en mejores condiciones



Luhaiba resultó herido en la cabeza y en el cuello. Lamentablemente falleció durante el tratamiento médico de emergencia.

El comandante regional, James Manyama, informó que los aldeanos de Mwamgongo intentaron usar la fuerza contra la manada de monos, en el intento de rescatar a Luhaiba.



No obstante, el animal arremetió contra el niño y lo mató, informó el periódico tanzano The Citizen.

Manyama dijo: "Ella (la mamá) gritó pidiendo ayuda y los aldeanos corrieron a su casa para ayudarla a recuperar a su hijo, identificado como Luhaiba Said, de la manada de monos".



El comandante agregó: “Cabe señalar que la aldea de Mwamgongo comparte una frontera con el Parque Nacional de Gombe. Los incidentes de animales que invaden pueblos son frecuentes.”



No se sabe qué especie de mono era el animal, ni qué tamaño tenía exactamente. La policía advirtió a los lugareños evitar a los animales peligrosos del parque nacional cercano.