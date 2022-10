BANGKOK.- Tailandia llora a sus niños asesinados en la masacre de la guardería.

Los familiares rezaban este día durante una ceremonia por los 36 muertos, la mayoría niños, en el ataque al Centro de Desarrollo de Niños Pequeños en la ciudad rural de Uthai Sawan, en el Noreste de Tailandia.

Aquí un ex policía que enfrentaba un cargo de drogas irrumpió en una guardería matando a docenas de niños en edad preescolar y maestros, la mayoría de los pequeños de entre 2 y 5 años fueron asesinados con cuchillo.

Tailandia llora a sus muertos de la masacre a la guardería

La agencia de noticas AP refiere que se trata del asesinato en masa más mortífero de Tailandia que prácticamente no dejó a nadie intacto en la pequeña comunidad ubicada entre arrozales en una de las regiones más pobres del país.

El dolor también se apoderó del resto del país, donde las banderas se bajaron a media asta y los escolares rezaron para honrar a los muertos, relata la nota.

Masacre en Tailandia, asesinan a 24 niños

Al menos 24 de las 36 personas que murieron en el espeluznante ataque con arma de fuego y cuchillo del jueves eran niños, en su mayoría niños en edad preescolar.

Lloré hasta que no me salieron más lágrimas de los ojos. Me atraviesan el corazón”, dijo Seksan Sriraj, de 28 años, cuya esposa embarazada debía dar a luz este mes y que trabajaba en el Centro de Desarrollo de Niños Pequeños en Uthai Sawan.

Mi esposa y mi hijo se han ido a un lugar tranquilo. Estoy vivo y tendré que vivir. Si no puedo continuar, mi esposa y mi hijo estarán preocupados por mí y no renacerán en la próxima vida”, dijo.

La comunidad y el gobierno dejaron ramos de rosas blancas y claveles alineados en la pared exterior, junto con cinco cajas de jugo diminutas, bolsas de totopos de maíz y un animal de peluche.

Más tarde, los familiares recibieron los cuerpos en el templo budista local. Cuando se abrieron los pequeños ataúdes blancos, algunos gritaron, mientras que otros se desmayaron y fueron revividos con sales aromáticas. Por un tiempo, los terrenos fuera del templo estuvieron repletos de personas abrumadas por el dolor.