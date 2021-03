Simios del zoológico de San Diego fueron vacunados contra el coronavirus

SAN DIEGO, California.- Tras recuperarse de Covid-19, los simios del zoológico de San Diego recibieron las primeras dosis de una vacuna experimental contra el virus que fue hecha específicamente para animales.

En enero de 2021, ocho gorilas del zoológico estadounidense dieron positivo al coronavirus, convirtiéndose los primeros en su especie en contagiarse.

Durante la pandemia también se ha detectado Covid-19 en perros, gatos, visones, tigres, leones y otros animales, pero los simios preocupan más a los ambientalistas porque son especies que figuran como en peligro en peligro crítico en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y además son susceptibles a enfermedades.

La veterinaria Zoetis comenzó a desarrollar una vacuna contra el coronavirus para perros y gatos después de registrarse el primer caso positivo en esta especie en Hong Kong.

La jefa de conservación y vida silvestre oficial de salud de San Diego Zoo Wildlife Alliance, Nadine Lamberski, aseguró que las vacunas están hechas para un patógeno específico y no para una especie específica.

No es como si tomáramos una vacuna al azar y se la diéramos a una nueva especie. Se investiga y se reflexiona mucho sobre esto: cuál es el riesgo de hacerlo y cuál es el riesgo de no hacerlo. Nuestro lema es, sobre todo, no hacer daño, subrayó al hacer referencia que no han presentado reacciones adversas.