Sentencian a cadena perpetua a tirador de escuela en Carolina del Sur

COLUMBIA, S.C..- Un tirador escolar que tenía 14 años cuando mató a un alumno de primer grado en un patio de la escuela en Carolina del Sur después de matar a su padre en su casa fue sentenciado el jueves a cadena perpetua sin libertad condicional.

Jesse Osborne apuntó a la escuela primaria Townville porque había pasado siete años allí. Los fiscales, que presionaron por la cadena perpetua, dijeron que el adolescente estaba familiarizado con el diseño del aula y sabía que no había ningún oficial de policía en el campus.

Osborne estrelló la camioneta de su padre contra la cerca el 28 de septiembre de 2016 y disparó contra alumnos de primer grado que celebraban el cumpleaños de un compañero de clase. Las magdalenas sin comer con el logotipo de Batman todavía se vieron dentro de la cinta policial horas después.

Pero los abogados de Osborne notaron que nunca intentó ingresar a la escuela, a pesar de que la policía tardó 12 minutos en llegar. Osborne había dejado un chat de video abierto en su teléfono celular y los testigos dijeron que Osborne estaba caminando afuera, llorando y diciendo que lo sentía.

El juez Lawton McIntosh dictó la sentencia de cadena perpetua en el condado de Anderson inmediatamente después de varias recomendaciones de que imponga el castigo máximo posible. Aquellos que buscaban la vida incluían al antiguo director de Osborne en Townville, el maestro cuya clase estaba en el patio ese día, la familia de Jacob Hall, de 6 años, quien fue asesinado, el propio tío de Osborne y un niño que escapó del horror. Una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos prohíbe la pena de muerte para menores.

“Mató a mi segundo mejor amigo y apareció en el cumpleaños de mi mejor amiga número uno. Me siento muy, muy, muy enojado. Esas son tres razones por las que debería pasar la vida en prisión ”, escribió el niño sin nombre en una carta al juez.

Osborne fue sentenciado horas después del último tiroteo mortal en una escuela de los Estados Unidos. Las autoridades dijeron que un estudiante armado abrió fuego en la escuela secundaria Saugus en el sur de California, matando a dos estudiantes, hiriendo a otros tres y disparándose en la cabeza. Los investigadores no han dicho por qué el adolescente atacó a sus compañeros de clase cuando cumplió 16 años.

Osborne, ahora de 17 años, estaba siendo juzgado como adulto y enfrentaba un mínimo de 30 años después de declararse culpable de dos cargos de asesinato y tres cargos de intento de asesinato. La audiencia especial de esta semana fue requerida bajo un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de que las condenas a cadena perpetua para menores no pueden ser obligatorias y arbitrarias.

McIntosh consideró pruebas que incluyen la madurez y el potencial de rehabilitación de Osborn, su vida en el hogar y las circunstancias del crimen.

McIntosh dijo que los asesinatos fueron atroces y que le preocupaba la falta de remordimiento de Osborne.

Osborne habló durante menos de un minuto el jueves, pidiendo piedad al juez.

“Me gustaría decir que desearía que esto nunca hubiera sucedido. No sé exactamente por qué hice esto ", dijo Osborne. “Solo te pido que me des esperanza para el futuro y que me ayudes porque necesito ayuda. Quiero ayuda."

Los fiscales dijeron que Osborne estaba obsesionado con los tiroteos en la escuela. Su historial en Internet incluyó búsquedas del "asesino en masa más joven" y tiroteos masivos en un club nocturno de Orlando, la escuela primaria Sandy Hook de Connecticut y la escuela secundaria Columbine en Colorado.

El abogado de Osborne le pidió que tuviera la oportunidad de vivir fuera de la prisión. Hicieron que los psiquiatras testificaran que los cerebros de los adolescentes aún se están desarrollando y que es injusto enviarlo de por vida cuando no es del todo evidente en quién podría convertirse Osborne.

Su caso intentó mostrar a un adolescente que sufrió abusos por parte de su padre alcohólico, fue intimidado en la escuela y se aisló en lo que llamó un "calabozo": su habitación del sótano donde pasó todo su tiempo después de ser expulsado de la escuela secundaria por traer un hacha en el campus.

El abuelo de Osborne, quien encontró el cuerpo de su hijo Jeffrey Osborne, de 47 años, recibió tres disparos en la cabeza casi al mismo tiempo que su nieto inconsolable lo llamó desde Townville Elementary, le dijo al juez que organizaría un fondo fiduciario para Jesse Osborne y una familia en su iglesia para cuidar de él si fue liberado en la década de 2040 o más allá.

La directora de Townville, Denise Fredericks, dijo que ninguno de los testimonios sonaba como el niño que conoció y amó durante siete años.

Pero dijo que la justicia sería una sentencia de cadena perpetua porque esos alumnos de primer grado, ahora alumnos de cuarto grado, observan atentamente la cerca cuando están en el patio de recreo y un globo que estalló el año pasado terminó un baile escolar en pánico y lágrimas. Había 31 en la clase de Jacob Hall. Ella dijo que solo 13 permanecen en la escuela hoy.

La clase de Meghan Hollingsworth estaba en el patio ese día. Su hija estaba en el jardín de infantes de Townville Elementary. Otros dos estudiantes sufrieron heridas leves y Hollingsworth resultó herido en el hombro. Ella dijo que se ha recuperado físicamente en su mayoría, pero sigue marcada emocionalmente.