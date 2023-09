Secta de "brujería" acusada de abusar sexualmente de niños y obligarlos a comer comida para mascotas

ESCOCIA.- Casi una docena de personas está siendo juzgada en Escocia por presuntamente abusar sexualmente de niños e incluso supuestamente involucrar a los niños en “brujería”.

Siete hombres y cuatro mujeres enfrentan un total de 32 cargos después de supuestamente obligar a niños a participar en sesiones de espiritismo, incluido el uso de una tabla Ouija para "invocar espíritus y demonios", y supuestamente grabarse a sí mismos abusando sexualmente de los niños, según Sky News.

Al menos tres niñas y un niño presuntamente fueron víctimas del grupo entre 2010 y 2020.

Los sospechosos fueron identificados como: Iain Owens, de 45 años; Elaine Lannery, 39 años; Lesley Williams, 41 años; Paul Brannan, 41 años; Marianne Gallagher, 38 años; Scott Forbes, 50 años; Barry Watson, 47 años; Mark Carr, 50 años; Richard Gachagan, 45 años; Leona Laing, 51 años; y John Clark, de 47 años . Todos han negado los cargos en su contra.

Según los informes, los niños víctimas del caso fueron obligados a asistir a clases de brujería, donde apuntaban con varitas y lanzaban hechizos que les hacían creer que se “metamorfoseaban en animales”, según Sky News.

No me gustó cuando todas las brujas me apuntaron con sus varitas", dijo una niña sobre los rituales, según la BBC.