FOTOS: Mujer capta a "brujas" desnudas en una especie de ritual "comiendo" cadáveres; usuarios advierten peligro: "Hay rumores sobre un culto"

CANADÁ.- Una mujer amante de la naturaleza se quedó “horrorizada” cuando su cámara de vida silvestre capturó a “dos brujas llevando a cabo un ritual mientras comían cadáveres” en la oscuridad de la noche, a pocos metros de su casa, según afirma la mujer.

Corinea Stanhope, de Powell River, Canadá, encontró un ciervo muerto en el fondo de su jardín mientras montaba uno de sus caballos y decidió instalar una cámara de rastro para ver si atraería a algún animal durante la noche. Sin embargo, la mujer de 36 años afirma que no podía creer lo que veían sus ojos cuando ella y su abuelo Bob, de 76 años, revisaron las imágenes al día siguiente, pues vieron a dos mujeres medio desnudas que parecían "cenar" sobre el cadáver, informa Mirror.

Las imágenes muestran lo que parecen ser dos figuras con cabello largo, enmarañado y negro que llevan sólo un trozo de tela que cubre el área de sus glúteos, de pie sobre el ciervo muerto.

Con su cabello cubriendo sus rostros, las figuras parecen agacharse y alcanzar el cadáver con dedos largos antes de levantar una pezuña y morder.

Corinea dice que se quedó aterrorizada ya que su casa está a sólo dos minutos a pie de donde las figuras estaban al acecho y mantiene sus tres caballos en la misma tierra.

Después de compartir las inquietantes imágenes en línea la semana pasada, la entusiasta de la vida silvestre fue inundada con comentarios de usuarios petrificados de las redes sociales que la instaron a "llamar a la policía" y sugirieron que eran brujas, "demonios andantes" o incluso wendigos.

Había un ciervo muerto, así que mi abuelo y yo pusimos una cámara de rastro para ver si podíamos ver animales y obtuvimos un lince [en cámara], lo cual fue genial", dijo Corinea. "Vine al día siguiente y el abuelo dijo que tenía gente desnuda en la cámara y le dije ‘no, no lo tienes, bromeas’… así que me lo mostró… No sé qué diablos estaba pasando con eso. Realmente nos asustó, no es algo que se ve todos los días. Llegaron diez minutos después del atardecer. Parecían desaliñadas. Parece que tienen pelucas. Uno parece que tiene el pelo rubio debajo. Realmente no se puede decir por las fotos, pero el casco fue llevado hasta su boca. No sé si lo estaba besando, oliendo o comiendo, pero tocar un cadáver en descomposición como ese me hace sentir mal. La cantidad de bacterias que deben haber estado allí. Tal vez estaban presentando sus respetos, pero estaban desnudas… Realmente me asustó porque está a sólo dos minutos a pie de nuestra casa y me preocupaba que se metieran con mis caballos por la noche".