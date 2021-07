Se burlan de periodista por vender sándwiches, su respuesta se viraliza

LA PAZ, Bolivia.- La periodista Karla Villarroel fue reconocida al vender sándwiches entre personas que esperaban en fila por la vacunación contra Covid-19, situación que desató las burlas de usuarios de Internet que le decían que había "caído bajo".

Fue pasado sábado, cuando la reportera estuvo a las afuetas de la Militar de Ingeniería (EMI), en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, ofreciendo sándwiches y empanadas a los que esperaban en la fila para vacunarse.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Su "amiga" la critica

Una de las primeras críticas que Karla recibió, según cuenta, fue por medio de una amiga que le envió el siguiente mensaje de WhatsApp:

¿Tan bajo caíste, no te da vergüenza?”

Sin embargo, Karla no titubeó y le respondió con seguridad: “vergüenza es robar”.

Respuesta de Karla a burlas se viraliza

Esto la inspiró a compartir lo que vivió, por medio de su perfil de Facebook, en una publicación que rápidamente se hizo viral.

"Lo que importa son las ganas de salir adelante, vergüenza es robar, vergüenza es ser mediocre por burlarse de las ganas que tiene una persona de salir adelante buscando ingresos de manera honrada con sacrificio, sin hacerle daño a nadie y sin meterse en la vida de nadie. ¡Eso es una vergüenza!", se puede leer en su destacada publicación.

"Amo mi trabajo, estoy orgullosa de ser periodista. Pero si hay la posibilidad de hacer algo extra honestamente pues lo hago”, sentenció la periodista boliviana Karla Villarroel.

Cómo empezó todo

La periodista relató en el programa "Aquí estoy", que su mamá había iniciado con el emprendimiento, vendiendo solo empanadas. Más tarde, su madre dejó de hacerlo, pero la hermana de Karla retomó la actividad para poder comprarse un nuevo celular.

Karla ayudó a su hermana al terminar una cobertura en un instituto en el que se vacunaban personas contra Covid.

Ese día llegué de mi trabajo y para ayudar a mi hermana le dije que vendamos empanadas en la EMI, que está a tres cuadras de mi casa. Entonces ella me pregunta si me daba vergüenza y le dije que no, y que yo haría sándwiches", recuerda la reportera.

En el lugar, Karla encontró a varios vecinos y personas que la reconocieron, pero esto no la intimidó, al contrario, lo aprovechó para enganchar a la gente.