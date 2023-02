Sam Smith: por qué causa controversia su último video musical

Getty Images El lanzamiento del nuevo video de Sam Smith fue el pasado 27 de enero.

Si alguien titula su última canción I'm not here to make friends ("No estoy aquí para hacer amigos"), seguramente está esperando una reacción.

Y con su último video, Sam Smith sin duda ha levantado una polvareda.

Si no lo has visto, el cantante pasa la mayor parte del video luciendo un corsé y borlas en los pezones, mientras ejecuta movimientos insinuantes con bailarines de apoyo.

Hay quienes dicen que el video está "hípersexualizado" y quieren que lleve una advertencia. Otros creen que Smith está siendo víctima de doble moral.

Lo que muestra el video

El video de "No estoy aquí para hacer amigos" arranca con Sam Smith, que viste un enorme abrigo rosa, llegando a un castillo remoto en helicóptero.

Una vez adentro, al cantante lo rodea un grupo de bailarines y drag queens en una secuencia de rutinas de baile.

Una escena en particular ha causado molestia en algunas personas: muestra a Smith con ese atuendo de corsé y borlas en los pezones, mientras posa de manera sugerente a medida que lo bañan con chorros de agua.

Cuando salió, el video -como era de esperarse- se apoderó de YouTube, alcanzando el primer lugar de su lista de videos tendencia.

Al poco tiempo, Smith también estaba trending en Twitter. Varios de los mensajes decían que el video era "vulgar" y que no era apropiado para audiencias jóvenes.

El modo restringido de YouTube bloquea el video. Pero los fans argumentan que este video no es nada peor que los de otros artistas, muchas de ellas mujeres, con contenido sugerente.

Canciones como Anaconda, de Nicki Minaj, S&M de Rihanna y hasta Call on Me de Eric Prydz se benefician de ello

¿Fobia?

Aquellos que creen que Sam Smith está en la mira tienen una teoría.

En 2019, se identificó como no-binarie y pidió que se le describa con los pronombres they/them ("elles").

Su último disco, "Gloria", se nutre completamente de la cultura LGTBI.

"Si una artista femenina hubiera hecho ese mismo video, usado los mismos atuendos, nadie se hubiera mosqueado", dice la drag queen Pixie Polite.

"Creo que la indignación apesta a una especie de homofobia, queerfobia y transfobia".

Getty Images La drag queen Pixie Polite dice que Sam Smith ha sido el objeto de críticas no solo por su género, sino también por su tipo de cuerpo.

Pixie dice que también ve un elemento de gordofobia, dado que Smith no encaja dentro de los estándares estereotípicos del cuerpo ideal.

Desde que se identificó como no binarie, los fanáticos creen que su nueva identidad ha tenido un impacto en su música.

"La obra temprana de Sam Smith era muy del gusto de las audiencias generales, porque no celebraba su queerness de la misma forma", apunta Pixie.

"Creo que es un momento de maduración como artista para Sam Smith".

Factor shock

Kenny Ethan Jones, un defensor de los derechos trans y escritor en Londres, está de acuerdo en decir que Sam Smith está entrando en una etapa de "adoptar su queerness".

"Qué bueno es ver a Smith adoptarse a si misme", dice Kenny.

"Creo que Sam está haciendo el trabajo de Dios esencialmente, simplemente permitiéndoles a todos que sean representados y que se sientan bien en sus cuerpos".

Tom Buck Kenny Ethan Jones dice que la representación positiva de los cuerpos queer en el video de Sam Smith es importante.

La productora de videos musicales Ashleigh Jadee cree que este esfuerzo de poner cuerpos queer como el centro del video puede ser lo que haya causado la reacción.

Jadee opina que nos muestra una versión de la sexualidad que no vemos muy a menudo, lo cual le da un factor sorpresa, ya que no hay nada nuevo en ver hombres y mujeres heterosexuales en la pantalla.

Para la productora, el video de Smith no es particularmente picante.

"Cuando lo vi, quedé un poco como, '¿eso es todo?'", cuenta.

"Puedo entender por qué algunas personas pueden pensar que es un poco-muy salvaje. Pero creo que hoy en día, los videos están igualmente bastante sexualizados".

PA Media Frankie Goes to Hollywood llegó a la cima de las listas con su himno de los años 80 Relax: y la BBC se rehusó a tocarla en sus programas.

No es la primera vez que un artista refleja su identidad LGTBI en su trabajo.

Hace 25 años, a George Michael lo arrestó un policía encubierto en Los Ángeles.

Encontró al cantante británico llevando a cabo un acto sexual en un baño público y lo detuvo.

George Michael, quien no había revelado su sexualidad antes del incidente, regresó con el video musical de su canción Outside ("Afuera"), el cual contó con bailarines que simulaban sexo en público y mucho cuero.

Y antes de eso estuvo Relax de Frankie goes to Hollywood, en 1983.

La banda tuvo que hacer dos videos para la canción, porque el primero tenía como escenario una discoteca con temática de sadomasoquismo y fue supuestamente prohibido en la televisión.

Y la BBC se rehusó a tocar la canción después de que uno de sus DJs principales del momento, Mike Read, la tildara de "obscena".

"Marcando el camino"

"La marea del progreso siempre tiene subidas y valles", dice Pixie.

"Siempre vas a tener un poco de resistencia antes de poder moverte hacia adelante nuevamente y creo que la guerra cultural que está ocurriendo ahora, en referencia a las personas queer y trans, eso definitivamente es resistencia".

"Creo que el eslogan 'estamos aquí, somos queer, acostúmbrense' es tan relevante hoy como lo ha sido siempre", dice Pixie.

Kenny dice que está orgulloso por Sam, quien está presentando su identidad con confianza en su nuevo video y album.

"Es desafortunado que las personas que marcan el camino son los que más odio reciben, pero esencialmente, tenemos que hacerlo", dice Kenny.

"Si no seguimos empujando y atravesamos esta era complicada, nunca vamos a progresar".

