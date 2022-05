Rusia subasta obras de arte para mantener guerra

CIUDAD DE MÉXICO.-Rusia decidió abrir un nuevo sitio Web el cual es llamado “Art for Victory” el cual estará destinado a la venta de obras de arte con las que se estarán patrocinando la guerra en Ucrania, esto ya que la economía de la region se ha visto vulnerable por la imposición de sanciones al rublo, moneda rusa, por aquellas ventas que se llevan con el uso de criptomoneda. No es esto lo único que ha sorprendido, sino que se asegura que entre estas pinturas se encuentra un Kandinsky falsificado.

Este sitio Web se encuentra disponible y abierto al publico que quiera adquirir alguna obra que se muestre en la pagina, también se ofrece información muy escasa sobre quien lidera este proyecto. En esta página no solo se ofrecen obras de arte, si no también se promocionan imágenes de escudos de armas de ciudades ucranianas, como Odesa y Donetsk, una de las regiones más afectadas por el bombardeo de la invasión rusa. Por el momento, no hay ningún visitante en la página que haya preguntado por estos productos y tampoco alguna oferta.

¿Esta vendiendo pinturas falsas?

Dentro de esta exposición de venta "Art For Victory” se esta ofreciendo la pintura de "Murnau House on the Hill" (1910), la cual esta atribuida por Wassily Kandinsky. Se conoce que esta obra cuenta con sus notificados de autenticidad, el cual esta emitido por el Departamento de Pericia de la Galería Tretyakov en 2008, pero se descubrió que este departamento dio como validos 96 certificados a pinturas falsas.

Otro de las grandes trabas, reveló un portavoz de la casa de subastas Sotheby's es que este tipo de obras no pueden comercializarse sin antes haber sido inspeccionadas para cerciorarse de su autenticidad, por lo que es obligatorio poder tener un acercamiento vivencial con la obra.