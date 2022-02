Crisis en Ucrania: Rusia podría comenzar una "gran guerra en Europa": Volodímir Zelenski

UCRANIA.-Rusia podría comenzar una "gran guerra en Europa" en cualquier momento, advirtió Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania en un discurso nocturno a la nación.

Zelensky también emitió una advertencia a los rusos: "Si atacan, si intentan tomar nuestro país, nuestra libertad, nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, estaremos defendiéndonos".

“Mientras atacan, serán nuestras caras las que vean, no nuestras espaldas”, agregó el presidente ucraniano.



La Guardia Nacional ucraniana vigila las calles de la ciudad. Uno de los patrulleros admite que "todo está tranquilo", pero añade: "Por ahora".



Previamente Zelenski había descartado una guerra a gran escala con Rusia, pero después de anunciar anoche la movilización de los reservistas, hoy el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa (CSND) decidió instaurar el estado de excepción en todo el país.

Ello ante el reconocimiento ruso de las repúblicas separatistas y el anuncio del posible envío de soldados rusos a Donetsk y Lugansk en una "misión de pacificación".



Además del cuarto de millón de hombres que forman el Ejército, hay que sumar los 36 mil reservistas, todos con experiencia en combate, y los miembros de las unidades de defensa territorial, que Zelenski llamó a incrementar hasta los dos millones.



"Reclutaremos a reservistas de entre 18 y 60 años. El máximo plazo de servicio será de un año", explicó Oleksiy Danílov, jefe del CSND.

Zelenski, ha descartado una guerra a gran escala con Rusia.

Ven altas posibilidades de que Rusia invada a Ucrania

El asesor del ministerio del Interior, Antón Gueraschenko, aseguró hoy que, en su opinión, "hay un 95 % de posibilidades" de que Rusia invada Ucrania.



Por ello, dirigió en una carta abierta a los rusos en la que les llamó a oponerse públicamente a la guerra: "La invasión de Ucrania será el fin de Rusia como la conocéis ahora. ¡Recordad! ¡Ucrania no es Rusia!¡Pero Ucrania no es enemigo de Rusia!".



"Todos necesitamos paz. ¡Para a Putin!", agregó.



Mientras, en Slaviansk cada vez "hay menos fe en la diplomacia"



"Nosotros somos las víctimas de la agresión. Nos arrebatan parte de nuestro territorio y no se puede hace nada. No puedo creérmelo. La ONU no puede ser sólo un nombre", asegura Pidlisniy.