Rusia invade Ucrania: un enorme convoy ruso se acerca a Kiev mientras el gobierno ucraniano denuncia "ataques masivos" en Járkiv

Mientras caía la noche de este lunes, los ataques con misiles y sirenas antiaéreas resonaban cerca de la capital de Ucrania, Kiev, y su segunda ciudad más grande, Járkiv, en el quinto día desde el inicio de la invasión de las tropas rusas.

Los civiles en Kiev se dirigieron a refugios subterráneos a medida que la alerta se extendió por múltiples distritos de la capital.

Clive Myrie, un corresponsal de la BBC, informó que el lugar donde estaba trabajando fue "sacudido por el fuego de misiles" que cayeron cerca y contó que las "ventanas retumbaron" por una de las explosiones más cercanas que haya vivido hasta el momento.

Esto mientras los combates entre fuerzas ucranianas y rusas se aproximan a la capital.

