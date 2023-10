Rusia inicia proceso de revocación del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares

Rusia.- La Duma de Rusia ha comenzado el proceso de revocación de la ratificación del tratado internacional que prohíbe los ensayos nucleares. Así lo dio a conocer Alexandr Zhúkov, vicepresidente de la Cámara Baja.

El Consejo de la Duma incluyó este punto en la agenda de sesiones, con el objetivo de aprobar un proyecto de ley correspondiente en primera lectura el martes. Más de 400 de los 450 diputados de la Duma presentaron el proyecto de ley después de que el presidente Vladímir Putin planteara la revocación del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBT) el 5 de octubre.

Se espera que la segunda lectura del proyecto tenga lugar el miércoles, y la tercera y última el 19 de octubre. El Kremlin ha aclarado que esto no significa automáticamente que Rusia reanudará los ensayos nucleares.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha expresado que la acción de Rusia demuestra su "falta de respeto y el continuo desprecio" por los compromisos internacionales. Sin embargo, el jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma, Leonid Slutski, argumentó que la revocación rusa no afectará el futuro del tratado, ya que este nunca entró en vigor debido a la falta de ratificación por parte de varios países, incluidos Estados Unidos, China, Israel e Irán.

El presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, anunció que la cámara planea revocar el tratado debido a que considera que la situación en el mundo ha cambiado.

Washington y Bruselas han desatado una guerra contra nuestro país. Los actuales retos demandan nuevas decisiones", aseguró.



El martes, Serguéi Riabkov, viceministro de Asuntos Exteriores a cargo de las negociaciones sobre desarme con los Estados Unidos, explicó que Moscú planea denunciar únicamente el primer artículo del tratado, que se refiere a su ratificación.

Y es que entiende que los restantes puntos que conciernen las medidas necesarias para mantener la preparación combativa del arsenal nuclear ruso en un nivel y grado adecuados "deben permanecer en vigor".

Además, subrayó que la revocación de la ratificación del tratado, firmado por Rusia en 1996, no implica que el Kremlin tenga la intención de reanudar los ensayos nucleares, al menos por el momento, ya que la moratoria continúa siendo efectiva.



El presidente ruso lo ha formulado muy claramente: debemos preparar nuestros polígonos de pruebas para reanudar los ensayos. Sin embargo, en la práctica, las pruebas sólo podrán reanudarse después de que EEUU realice ensayos similares", afirmó Riabkov.

El viceministro señaló que en Rusia han detectado señales que sugieren que Estados Unidos ha estado realizando o ha realizado recientemente preparativos para llevar a cabo pruebas nucleares en un área de Nevada. Además, desmintió la posibilidad de que la anulación de esto pudiera desencadenar una nueva competencia armamentista.

"No veo ninguna conexión directa", dijo. "Pero la responsabilidad de si surge o no es de Washington. Ellos creían que otros, nosotros en particular, haríamos la vista gorda ante ello (los supuestos ensayos nucleares). No funcionó. Que saquen sus conclusiones", aseveró.



No obstante, anticipó que Moscú tomará medidas "simétricamente" si Washington opta por un camino "destructiva" y decide llevar a cabo pruebas nucleares.

El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT), aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1996, ha sido suscrito por 185 naciones, incluyendo a Rusia, que lo ratificó el 30 de junio de 2000.

Sin embargo, nueve países nunca lo han ratificado, incluyendo a Estados Unidos, China, Irán e Israel. Además, India, Pakistán, Corea del Norte y Siria ni siquiera lo han firmado.

