Estados Unidos.- El "quinteto nuclear", compuesto por las cinco principales potencias nucleares del mundo, se reunió en Nueva York el pasado martes, y contó con la presencia de Rusia, según informó el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov.

El diplomático ruso expresó su preocupación por los obstáculos que enfrentaron algunos miembros de la delegación rusa, que impidieron su participación en la reunión debido a la demora en la entrega de visados o a la falta de recepción de los mismos.

Durante el encuentro, Riabkov presentó propuestas relacionadas con "planes de coordinación rusos" en el contexto de este grupo que incluye a Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Rusia.

No podemos decir que todas nuestras ideas fueran recibidas positivamente, sin embargo, esperamos continuar trabajando en correspondencia con nuestras prioridades, algo que también dejaron claro los (demás) participantes", señaló.

Serguéi destacó que aún no se han definido las fechas para futuras reuniones del quinteto, debido a las dificultades causadas por "los retrasos en la entrega de visados estadounidenses".

A pesar de las dificultades, la parte rusa decidió no cancelar la reunión, aunque el jefe de la delegación no pudo participar debido a la entrega tardía de su visado. Además, se señaló que Estados Unidos no proporcionó visados a varios miembros de la delegación rusa, sin especificar su número.

