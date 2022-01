Rusia-Ucrania | "Las tropas rusas no están aumentando en la frontera como se está mostrando": Oleksiy Danilov, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania

BBC Danilov asegura que Ucrania necesita mantener su estabilidad interna.

La crisis por el aumento de las tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania, donde Moscú ha desplegado más de 100.000 soldados ha encendido las alarmas en el gobierno de Estados Unidos y sus socios de la OTAN, que abiertamente hablan sobre su preocupación por la posibilidad de que Moscú decida invadir a su vecino.

Esta actitud contrasta fuertemente con la del gobierno de Ucrania que se muestra reacio a comentar sobre las declaraciones de sus socios en Occidente sobre la amenaza rusa.

El presidente Volodimir Zelensky recomienda permanecer en calma, mientras que el ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, dice que "no hay que escuchar cuentos de miedo".

A muchos les preocupa por qué sucede esto, si la amenaza de una invasión rusa es real y qué hacer en caso de que estalle una guerra.

La preocupación se vio agravada por la decisión de las autoridades estadounidenses de evacuar a las familias del personal de la embajada de Kiev.

En el contexto de constantes declaraciones e información en los medios sobre la probable invasión de Rusia, la moneda ucraniana cayó y los inversores comenzaron a entrar en pánico.

BBC News Ucrania le preguntó al secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, Oleksiy Danilov, si hay motivos para el pánico, si la invasión rusa es tan real hoy y qué están haciendo las autoridades de ese país.

Según él, la situación con la amenaza de una invasión rusa no ha cambiado y ha sido la misma desde 2014.

"Entendemos los planes y las intenciones de la Federación Rusa, aquí no necesitamos hacer ensayos. Necesitamos paz, equilibrio y todos deben hacer su trabajo, que es lo que hacemos".

"La máxima prioridad para Rusia es agitar la situación interna de nuestro país. Y hoy, lamentablemente, tienen mucho éxito. Nuestra tarea es hacer nuestro trabajo en una atmósfera tranquila y equilibrada. Eso es lo que hacemos", dijo Danilov.

Según él, el número de soldados rusos cerca de la frontera con Ucrania no ha cambiado recientemente, por lo que no hay razón para entrar en pánico.

"El número de tropas rusas no está aumentando en la forma en que la gente muestra hoy en día. ¿Realizan los movimientos allí? Sí, pero lo han estado haciendo todo el tiempo. Ese es su territorio y tienen derecho a moverse hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Es desagradable para nosotros? Sí, es desagradable, pero no es una novedad. Si esto es una novedad para alguien en Occidente, pido disculpas", apuntó.

"No podemos permitirnos que nuestra economía se derrumbe"

Danilov aseguró que Ucrania está preparada para cualquier acontecimiento.

"¿Estamos listos para sus acciones? Sí, lo estamos. ¿Las emprenderán? No lo sabemos, pero nos estamos preparando para ellas y no hay necesidad de enfatizar esto. Lo entendemos, nos damos cuenta. Estamos en este proceso desde la primera invasión en 2014, cuando ocurrió la invasión de nuestros territorios, la invasión de Crimea, y Estados Unidos y Reino Unido no reaccionaron como garantes del Memorándum de Budapest".

En 1994, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido firmaron con Ucrania el Memorándum de Budapest, por el que las tres potencias se comprometieron a respetar la integridad territorial ucraniana, en el marco de su incorporación al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Getty Images Las fuerzas de Ucrania han participado en los últimos años en ejercicios militares junto a la OTAN.

A la pregunta de por qué los países occidentales están hablando de la amenaza de invasión en este momento, Danilov dijo: "Es difícil para nosotros decirlo. Cada país vive en su propio entorno político. Cada país tiene sus propios procesos, incluidos los políticos".

"Hoy en día hay una situación de política de posguerra, una situación relacionada con China, Taiwán, están pasando muchas cosas en el mundo. Hubo cambios en Alemania, elecciones en Francia. Es decir, hay eventos políticos internos que ocurren en muchos países del mundo y son en algunos casos dominantes de ciertos procesos".

"Nos complace que la comunidad mundial finalmente se haya dado cuenta de que estamos en guerra y hoy están listos para brindar asistencia práctica. Esto es muy, muy importante para nosotros. Después de todo, las declaraciones son interesantes, pero estamos preocupados por las cosas prácticas. Nos preocupa la disponibilidad de armas para protegernos contra la agresión rusa. Y cuando estas armas comenzaron a llegar a nuestro país, esto es una ventaja, no había tal cosa antes", dijo.

Al mismo tiempo, Danilov previno a los socios de Ucrania contra las decisiones prematuras que podrían afectar negativamente la economía de su país.

"Putin se hace la misma pregunta: usa nuestros problemas internos para crear áreas de influencia y desestabilizar el país. Y lo enfatizamos ahora y le decimos con claridad a nuestros socios que no podemos permitirnos que nuestra economía se derrumbe. También necesitamos ayuda con esto".

"Después de todo, si la gente entra en estado de pánico, esta es una situación muy peligrosa para el país. Luego será mucho más fácil hacer más manipulaciones y esa es la tarea de la Federación Rusa. ¿Y por qué los otros socios también lo hacen? Bueno, tenemos algunas preguntas sobre esto", dijo Danilov.

Cuando se le preguntó directamente si realmente hoy existe una amenaza de la invasión de Rusia a Ucrania, el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional dijo: "Siempre hay una amenaza de Rusia para nuestro país. Y si comparas la situación de este año con la del año pasado o 2014, cuando Rusia anexó Crimea y ocupó parte de Dombás, no ha cambiado".

Getty Images Este 25 de enero, Ucrania recibió un cargamente de asistencia militar de Estados Unidos.

Danilov también afirmó que la parte ucraniana no vio nada nuevo en la información revelada recientemente por la inteligencia británica con respecto a los planes de Putin para llevar a un gobierno pro-ruso al poder en Kiev.

"Puede ser una sensación para aquellas personas que no están al tanto de lo que está sucediendo en nuestro país. Somos plenamente conscientes de quién es (Yevhen) Murayev y otros representantes de la Federación Rusa no nombrados por la inteligencia británica. Sabemos sus nombres, apellidos y patronímicos".

Según Danilov, las autoridades ucranianas ya han impuesto sanciones contra uno de los principales políticos prorrusos, Viktor Medvedchuk, lo que ha reducido significativamente su capacidad para influir en la situación del país.

