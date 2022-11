Ron DeSantis: El gobernador de Florida que puede robar la nominación republicana en las narices de su mentor Donald Trump

FLORIDA.-¿Es Ron DeSantis el heredero aparente de Donald Trump? Seguro que lo parecía el martes. En una elección de mitad de período en EU en la que su partido republicano tuvo un desempeño inferior a nivel nacional, DeSantis fue un caso atípico espectacular, con una actuación dominante en la carrera por el gobernador de Florida que llamó la atención entre amigos y enemigos por igual.

Lo más notable de la victoria de DeSantis no fue solo su margen total de victoria: la friolera de 19 puntos porcentuales en un supuesto "estado oscilante". En cambio, fue así como lo hizo: haciendo grandes avances en la comunidad latina, cambiando los bastiones demócratas anteriores y eclipsando la participación de los votos lograda por los republicanos en 2020, por dos dígitos en algunos distritos.

El control de Trump sobre la base republicana es notoriamente fuerte y sigue siendo el favorito para ganar la nominación de su partido. Pero si DeSantis lanza su sombrero al ring para presidente en 2024, los republicanos pronto podrían prepararse para una guerra civil. Esto enfrentaría a los leales ultra-Trump contra los conservadores del “establecimiento” que piensan que es hora de un nuevo líder.

Asciende al estrellato

DeSantis fue elegido gobernador de Florida por estrecho margen en 2018, después de servir seis años en la Cámara de Representantes de EU. Graduado de la Facultad de Derecho de Yale y Harvard, así como oficial comisionado de la Marina de los EU, DeSantis combina una reputación de intelectualismo extravagante con una inclinación agresiva por impulsar una agenda conservadora de línea dura.

Como una “estrella en ascenso” dentro de los círculos conservadores, DeSantis consolidó su reputación y saltó a la fama nacional durante el apogeo de la pandemia de COVID-19. Si bien muchos estados cerraron negocios y cerraron escuelas, DeSantis se opuso a la tendencia, con gran consternación y fanfarria, al mantener abierta la Florida y levantar rápidamente las restricciones.

‘Guerrero de la cultura’

Más que nada, DeSantis se ha convertido en un nombre familiar al apoyarse en las "guerras culturales" de Estados Unidos. Se ha enmarcado a sí mismo como el último baluarte contra la "política de identidad" de extrema izquierda que, según él, eleva la raza, el género y la orientación sexual por encima de la unidad nacional. “Florida es donde el despertar va a morir”, ha declarado.

 

En marzo de este año, DeSantis apareció en los titulares por firmar la ley de derechos de los padres en la educación, menospreciada por los críticos como el proyecto de ley "No digas gay". La ley, que inspiró medidas de “imitación” en más de una docena de estados, impuso restricciones a las lecciones relacionadas con temas LGBTQ+ para estudiantes desde jardín de infantes hasta tercer grado (generalmente, de 5 a 9 años).

DeSantis siguió esta victoria en abril "golpeando a Mickey Mouse en la cara". La pelea lo vio eliminar el “distrito fiscal especial” de Disney después de que el empleador más grande del estado tomara una serie de posturas públicas, incluso en contra de su Ley de Derechos de los Padres en la Educación, que DeSantis afirmó que eran abiertamente partidistas.

También en abril, DeSantis firmó una ley contra la Teoría Crítica de la Raza. Apodada la "Ley Stop WOKE", la reforma hizo ilegal que los instructores de escuelas primarias y secundarias enseñaran sobre la diversidad racial y el racismo de una manera que DeSantis describió como "adoctrinamiento y discriminación".

Conservador tradicional

Fuera del campo de batalla cultural, DeSantis ha gobernado en gran medida como un conservador “tradicional”. En la economía, ha abogado por impuestos bajos, gasto restringido y desregulación corporativa. En otros lugares, obtuvo una calificación A+ de la Asociación Nacional Rife, apoyó la revocación de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio de Barack Obama y respaldó posiciones moderadamente pro-vida sobre el aborto.

Como gobernador de un estado del sur muy afectado por la crisis migratoria, DeSantis ha adoptado posturas particularmente duras contra la inmigración indocumentada, incluidas las "ciudades santuario", que generalmente se niegan a hacer cumplir las leyes de inmigración. En septiembre de este año, se convirtió en el punto álgido de la controversia cuando, sin previo aviso, organizó un vuelo de 50 inmigrantes a Martha's Vineyard, una rica isla de Massachusetts, en un truco diseñado para resaltar la hipocresía de los políticos liberales.

¿Retador de Trump?

Trump respaldó a DeSantis para gobernador en 2018, pero la relación se ha enfriado últimamente. Trump, cuya residencia en Mar-a-Lago está en Florida, dijo que votó por DeSantis en las elecciones intermedias del martes. Sin embargo, también ha enviado amenazas no tan veladas a su posible oponente y, apenas unos días después, se burló de “Ron DeSanctimonious” en un mitin en Pensilvania.

 

Incluso si DeSantis se postula para presidente en 2024, y no hay garantía de que lo haga, aún es difícil apostar en contra de Trump. Como comentó la famosa presentadora conservadora Megyn Kelly: “Trump absorbe toda la energía en cada habitación”. Muchos conservadores todavía creen fervientemente que a Trump le robaron las elecciones de 2020 y que le deben otra candidatura a la Casa Blanca.

Sin embargo, para otros republicanos, DeSantis es precisamente lo que el partido necesita para romper con Trump y ampliar su atractivo electoral. DeSantis tiene muchas cualidades "trumpianas", como su negativa a disculparse y una habilidad especial para "hablar duro", especialmente en temas polémicos como la política de género. Sin embargo, es visto como más agradable para los votantes que tienen dudas sobre el carácter de Trump y no están de acuerdo con la negación de las elecciones.

DeSantis puede o no hacer una oferta por la Casa Blanca en 2024; se informa que ya tiene un "cofre de guerra" de alrededor de US $ 200 millones si lo hace. De todos modos, es una fuerza a tener en cuenta dentro del partido republicano. El riesgo inmediato para DeSantis: si le dispara a Trump en la cabeza, será mejor que gane. En el juego sin restricciones de Trump contra el mundo, Trump no toma prisioneros.

Artículo original en The Conversation